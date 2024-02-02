مقاومت فلسطین مواضع نظامیان صهیونیست را در هم کوبید

به گزارش خبرگزاری به نقل از الجزیره، مبارزان مقاومت فلسطین در حال نبرد سنگین با اشغالگران در غرب خان یونس هستند.

گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را با موشک یاسین در منطقه جوره العقاد در غرب خان یونس هدف قرار داده و به آتش کشیده است.

قسام در بیانیه ای اعلام کرد که یک نفربر و تانک صهیونیست را نیز در شهر خان یونس در جنوب غزه هدف قرار داده است.

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز بیان کرد: مرکز نظامی فجه در شرق غزه را با موشکهای ۱۰۷ در عملیات مشترک با گردانهای شهید ابوعلی مصطفی درهم کوبیدیم.