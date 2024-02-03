تولید انبوه داروی اورژانسی بعد از سکته و آمبولی ریه

محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تولید یک داروی اورژانسی بایوتک توسط فناوران این شرکت خبر داد و گفت: این دارو که آلتاپلاز نام دارد، به صورت اورژانسی برای افرادی که سکته مغزی و یا قلبی کرده اند و یا امبولی ریه شده اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد این دارو به این صورت است که لخته خون در مویرگ و یا رگ را لیز و مسیر گردش خون را باز می‌کند.

مدیر فنی شرکت دانش بنیان آرنا حیات دانش با اشاره به اینکه این دارو با تشخیص و تجویز پزشک به سرعت به فرد تزریق می‌شود، گفت: تنها یک شرکت امریکایی این دارو با چنین کارکردی را تولید می‌کند و کل کشورهای دنیا را پوشش داده است.خوشبختانه فناوران و محققان ایرانی در این شرکت توانسته اند به دانش فنی آن دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه این محصول مجوز واردات دارد و در حال حاضر با بومی سازی آن واردات آن کاهش یافته است، تصریح کرد: ثبت سفارش این دارو و دریافت آن توسط کشورها به سختی انجام می‌شود و بسیار زمان بر است.

این فعال فناور ادامه داد: ما طی ۲ سال برای تولید اولیه دارو مطالعات بالینی انجام دادیم و بعد از تاییدیه نهایی برای تجاری سازی، به دلیل اینکه شرایط تولید انبوه را نداشتیم به مقدار محدود تولید صورت گرفت اما در حال حاضر می‌خواهیم وارد فاز تولید انبوه شویم.

محسنی با اعلام اینکه در یکسال اخیر ۱۰ هزار ویال از این دارو تولید و در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است، گفت: این دارو به دلیل اورژانسی بودن آن، توسط سازمان غذا دارو خریداری و ان ها اقدام به توزیع در بیمارستان‌ها می‌کنند.

وی قیمت هر ویال این دارو (نمونه خارجی) را ۴ هزار و ۵۰۰ دلار عنوان کرد و گفت: قیمت نمونه داخلی این دارو که توسط سازمان غذا و دارو خریداری می‌شود، چیزی حدود ۷-۸ میلیون تومان است.

به گفته مدیر فنی این شرکت دانش بنیان، این دارو پتانسیل خوبی برای صادرات به کشورهای آفریقایی، امریکای جنوبی و حاشیه خلیج فارس دارد و تاکنون درخواست‌هایی از هندوستان، روسیه، سوریه، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای صادرات آن داشتیم. با توجه به تولید محدود این دارو در یکسال اخیر و تامین نیاز داخلی کشور، تنها چندین محموله محدود به کشور امارات و ونزوئلا صادرات داشته ایم.

وی همچنین به تولید داروی دیگری با عنوان آکسابین در این شرکت اشاره کرد و گفت: این دارو جزو دسته داروهای ضد انعقاد خوراکی است که با کنترل و مهار برخی فاکتورهای انعقادی در خون میزان انعقاد پذیری خون را کاهش می‌دهد و قادر به حل کردن و از بین بردن تدریجی لخته‌های تشکیل‌شده در عروق می‌شود. کنترل تشکیل لخته و یا از بین بردن لخته‌ها از بروز آمبولی ریه و سکته مغزی که ناشی از حرکت لخته‌های کنده‌شده از عروق عمقی به سمت ریه و از قلب به سمت مغز و سایر اندام‌ها پیشگیری می‌کند. همچنین آکسابین در مواردی مثل برخی اعمال جراحی به‌صورت پیشگیرانه برای اجتناب از بروز لخته در وریدهای عمقی تجویز می‌شود.

به گفته محسنی این دارو به منظور پیشگیری از ایجاد لخته و کاهش ریسک سکته مغزی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی یا AFدر بیمارانی که تنگی متوسط تا شدید دریچه میترال و یا دریچه مصنوعی فلزی نداشته باشند، درمان آمبولی ریه، پیشگیری از عود مجدد ترمبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریه درمان شده و پیشگیری از بروز آمبولی ریه بعد از انجام عمل‌های جراحی تعویض مفصل زانو و تعویض مفصل ران تجویز می‌شود.