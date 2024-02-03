۱۴ هزار و ۹٠۴ گواهینامه مهارت در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

سید نور الله هدایت در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تعهدات صدور گواهینامه مهارت در فنی و حرفهای استان ۱۰ هزار و ۷۲۲ مورد بود.
وی ابراز داشت: با تلاش انجام گرفته توانستیم ۱۴ هزار و ۹٠۴ مورد صدور گواهینامه مهارت در سطح استان را داشته باشیم.
هدایت با بیان اینکه کارگاههای سنجش مهارت نیز در سطح استان برگزار شده است، اظهار کرد: در این راستا دو کارگاه عملیاتی شد.
هدایت با اشاره به اینکه در بخش بازرسی نیز با محوریت سنجش ۱۰ مورد تعهد داشتیم، اظهار کرد: طی این ۹ ماهه ۳٠۳ بازرسی در حوزه سنجش اجرایی شد.
مدیرکل فنی و حرفهای استان به برگزاری آزمون عملی در سطح استان اشاره کرد و عنوان داشت: تعهدات این محور ۶ هزار و ۵۲٠ نفر بوده که موفق به اجرای آزمون برای ۲۱ هزار نفر شدیم.
هدایت تعهدات تربیت آزمونگران مهارتی را ۸۲ نفر دانست و اظهار کرد: خروجی به دست آمده در این محور ۹۳ نفر است.
وی افزود: موفق شدیم در مدت زمان ۹ ماهه، ۱۰۰ تعهدات را عملیاتی کنیم.
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