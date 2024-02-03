به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کارل ودرز که در چهار فیلم اول «راکی» در کنار سیلوستر استالونه نقش آپولو کرید را بازی کرد، روز پنجشنبه درگذشت. وی ۷۶ سال داشت.

ودرز بازیگر فیلم‌های دیگری هم بود و سال ۱۹۸۷ در «غارتگر» بازی کرد و نقشی به یاد ماندنی در «هپی گیلمور» آدام سندلر داشت. او برای بازی در سریال «ماندالورین» نامزد دریافت جایزه پرایم تایم امی برای بازیگر مهمان برجسته در یک سریال درام شد.

این بازیگر در «داستان اسباب‌بازی ۴» صداپیشگی شخصیت کارل را انجام داد. از دیگر نقش آفرینی‌های او می‌توان به سریال‌های تلویزیونی «عدالت خیابانی»، «مستعمره»، «سپر»، «عدالت شیکاگو» و «برادران» و فیلم‌های «برخورد نزدیک از نوع سوم»، «شکار مرگ» در کنار چارلز برانسون و «بازگشت‌ها» اشاره کرد. ودرز در «غارتگر» در نقش سرهنگ آل دیلون در کنار آرنولد شوارتزنگر بازی کرد.

ورز ۱۴ ژانویه ۱۹۴۸ در نیواورلئان متولد شده بود و در طول زندگی‌اش به ورزش‌های مختلف از جمله بوکس، فوتبال، فوتبال آمریکایی، کشتی و ژیمناستیک پرداخت. وی در رشته هنرهای تئاتر نیز تحصیل کرد ولی سال ۱۹۷۰ به عنوان یک بازیکن آزاد با اوکلند رایدرز قرارداد بست و در دو فصل به عنوان مدافع خط بازی کرد. پس از آن او به صورت جدی‌تری به بازیگری روی آورد و با ایفای نقش‌های کوچکی در فیلم‌های «باک‌تاون» و «فریدی فاستر» آرتور مارکس و همچنین سریال‌های تلویزیونی از جمله «وقت خوب»، «کونگ فو»، «کانن» در این مسیر کوشید.

زمانی که استالونه در سال ۲۰۰۶ از وِدرز اجازه خواست تا از فیلم‌های قبلی «راکی» در ششمین فیلم این مجموعه، «راکی بالبوآ» استفاده کند، ودرز نپذیرفت و علی‌رغم مرگ شخصیتش، آپولو کرید، برای کسب یک نقش در فیلم تلاش کرد. استالونه هم بازیگری شبیه به او را برای فیلمبرداری سکانس‌های فلاش بک استخدام کرد. این دو در نهایت با هم آشتی کردند و ودرز بعداً به استالونه اجازه داد تا از فیلم‌هایش در «کرید» استفاده کند، که در آن مایکل بی جردن نقش پسر آپولو کرید را بازی می‌کند.

این بازیگر اولین نامزدی امی خود را سال ۲۰۲۱ برای ایفای نقش گریف کارگا در سریال «ماندالورین» دیزنی به دست آورد که در آن در ۹ قسمت در سه فصل جلوی دوربین رفته بود. وی کارگردانی هم کرد که ساخت اپیزودهای ۱۲ و ۲۰ اسپین آف «جنگ ستارگان» از جمله آنها بود.

سیلوستر استالونه در گرامیداشت یاد او گفت: خیلی خوش شانس بودم که بخشی از زندگی او بودم. آپولو، به مشت زدن ادامه بده.

وی با ویدیویی که عصر جمعه در اینستاگرامش منتشر کرد، از همکاری طولانی مدت خود با ودرز در مجموعه «راکی» و دوستی شان که چند دهه ادامه داشت، یاد کرد و گفت: کارل ودرز بخش جدایی‌ناپذیر زندگی من بود، موفقیت من و هر چیزی که به این مسیر مرتبط است… وقتی او وارد آن اتاق شد و من برای اولین بار دیدمش، عظمتی را دیدم. هرگز نمی‌توانستم موفقیت «راکی» را بدون او انجام دهم.

وی در ادامه گفت: او کاملاً درخشان بود - صدایش، قامتش، حضورش، توانایی‌های ورزشی‌اش، اما مهمتر از همه، قلب و روحش. این یک باخت وحشتناک است. او جادوگر بود. من خیلی خوش شانس بودم که بخشی از زندگی او بودم. آپولو، به مشت زدن ادامه بده.

چهره‌های دیگری که در طول سال‌ها در کنار ودرز کار کردند، از جمله آدام سندلر و پدرو پاسکال، در رسانه‌های اجتماعی به این بازیگر فقید ادای احترام کردند.

پاسکال که در فیلم «ماندالورین» محصول دیزنی پلاس در مقابل ودرز بازی کرد، عکسی از این بازیگر فقید در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «کلمات شکست می‌خورند». رابرت رودریگز که کارگردانی ودرز را در مجموعه اسپین‌آف «جنگ ستارگان» بر عهده داشت، نوشت: «دلم برای کارل ودرز بزرگ تنگ خواهد شد، خیلی خوش شانس بودم که چندین بار با او کار کردم. فردی بسیار مهربان و سخاوتمند. بازی‌های او همیشه درخشان بودند.»

جسی ونتورا، هم‌بازی ودرز در «غارتگر» هم نوشت: ما یک نماد را از دست دادیم. کارل ودرز یک استعداد فوق‌العاده، یک حرفه‌ای واقعی و یک دوست عزیز بود.