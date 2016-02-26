به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تونی برتون که در مجموعه «راکی» در نقش تمرین دهنده آپولو کرید بازی کرده بود، در ۷۸ سالگی درگذشت.

برمبنای خبر وب‌سایت میشیگان محل زندگی این بازیگر، وی دیروز چشم از جهان بست.

وی که زاده میشیگان بود بیش از همه برای بازی در نقش مربی آپولو کرید در مجموعه فیلم‌های «راکی» شناخته شده بود. او که ابتدا بوکس باز بود، برنده دستکش‌های طلایی در سنگین وزن در سال ۱۹۵۵ و بار دیگر در سال ۱۹۵۷ شده بود. او سپس به بازیگری روی آورد و در فیلم‌هایی چون «درخشش» و «تحرک دیوانه‌وار» بازی کرد.

وی که مدتی بود بیمار بود، نتوانست ادامه فیلم «راکی» را که به تازگی با عنوان «کرید» اکران شد و موفقیت زیادی کسب کرد تماشا کند.

تونی برتون از دهه ۱۹۷۰ وارد حرفه بازیگری شد و در فیلم‌های متعددی جلوی دوربین رفت. به جز بازی در فیلم‌های «راکی» از سال ۱۹۷۶ به بعد، «فراتر از دلیل» در سال ۱۹۷۷، «پدرخوانده سیاه» در سال ۱۹۷۴، «هوک» در سال ۱۹۹۱ و «میهمانی خانگی۲» در سال ۱۹۹۱ از دیگر فیلم‌های اوست. او در سال‌های ۲۰۰۰ نیز در چند فیلم بازی کرد که «راکی بالبائو» در سال ۲۰۰۶ از جمله آنها بود.

کارل ولترز که در مجموعه «راکی» در نقش آپولو کرید بازی کرده بود، درگذشت او را در توییتر اعلام کرد و یادش را گرامی داشت.

سیلوستر استالونه برای بازی در جدیدترین فیلم مجموعه «راکی» نامزد اسکار شده است.