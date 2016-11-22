به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، چهل سال پیش در چنین روزی از ماه نوامبر فیلمی درباره بوکسوری فیلادلفیایی اکران شد و هیچ کس آن زمان نمی‌توانست تصور کند که فیلمی که با بودجه یک میلیون دلاری ساخته شده و داستانی درباره رویای آمریکایی را ارایه می‌کرد بتواند به فیلمی برای یک عمر بدل شود و الهام بخش نسل‌های متعددی شود.

این فیلم به کارگردانی جان جی. آویلدسن و نویسندگی سیلوستر استالونه در نهایت ۱۰ نامزدی اسکار را کسب کرد و فیلمی شد که آینده کاری بازیگری به نام سیلوستر استالونه را شکل داد و از سال ۱۹۷۶ تاکنون همچنان به عنوان فیلمی در زمینه بوکس شناخته می‌شود و به فروش خود ادامه می دهد.

راکی‌های بعدی نیز از مجوعه «راکی» در فهرست پردرآمدترین فیلم‌های مربوط به ورزش بوکس جای دارند و تاکنون به ترتیب ۱۲۷ ، ۱۲۵ و ۱۱۷ میلیون دلار در سینماهای آمریکا فروش کرده‌اند. این در حالی است که فروش بین‌المللی و فروش نسخه‌های دی‌وی دی و وی اچ اس این فیلم‌ها محاسبه نشده‌اند.

این فیلم الهام‌بخش ساخت فیلم‌های دیگری چون «دختر میلیون دلاری» ساخته کلینت ایستوود و «علی» با بازی ویل اسمیت شد و ادامه فیلم با عنوان «کرید» به کارگردانی رایان کلوگر پس از ۳۹ سال با موفقیت کامل ظاهر شد. «کرید» که با بودجه ۳۷ میلیون دلاری ساخته شد در سال ۲۰۱۵ موفق به فروشی ۱۰۹ میلیون دلاری شد و در بازار خارج از آمریکا نیز ۶۳ میلیون دلار فروش کرد. خود «راکی» در مجموع در سراسر جهان ۲۲۵ میلیون دلار فروش کرده است.