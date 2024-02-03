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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

مدیرکل هواشناسی لرستان:

بیشترین بارندگی‌های لرستان در سپیددشت ثبت شد

بیشترین بارندگی‌های لرستان در سپیددشت ثبت شد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: در قالب سامانه بارشی اخیر، بیشترین بارندگی‌های لرستان در سپیددشت ثبت شده است.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۱۷ میلی‌متر، در بروجرد ۱۷.۷ میلی‌متر، در کوهدشت ۱۳ میلی‌متر، الیگودرز ۱۴.۸ میلی‌متر، پلدختر ۹ میلی‌متر و در دورود ۱۵.۲ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان این بارندگی‌ها در الشتر را ۱۴.۵ میلی‌متر، نورآباد ۷.۳ میلی‌متر، ازنا ۲۰.۴ میلی‌متر، رومشکان ۷ میلی‌متر، چگنی ۱۹.۲ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۱۵.۴ میلی‌متر، «سیلاخور» ۱۳.۸ میلی‌متر، سپیددشت ۲۱.۸ میلی‌متر، «ریمله» ۸ میلی‌متر و «شول آباد» ۱۷.۵ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان متوسط بارندگی‌ها در قالب سامانه بارشی اخیر را ۱۴.۵ میلی‌متر عنوان کرد.

کد مطلب 6012790

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