بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۱۷ میلی‌متر، در بروجرد ۱۷.۷ میلی‌متر، در کوهدشت ۱۳ میلی‌متر، الیگودرز ۱۴.۸ میلی‌متر، پلدختر ۹ میلی‌متر و در دورود ۱۵.۲ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان این بارندگی‌ها در الشتر را ۱۴.۵ میلی‌متر، نورآباد ۷.۳ میلی‌متر، ازنا ۲۰.۴ میلی‌متر، رومشکان ۷ میلی‌متر، چگنی ۱۹.۲ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۱۵.۴ میلی‌متر، «سیلاخور» ۱۳.۸ میلی‌متر، سپیددشت ۲۱.۸ میلی‌متر، «ریمله» ۸ میلی‌متر و «شول آباد» ۱۷.۵ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان متوسط بارندگی‌ها در قالب سامانه بارشی اخیر را ۱۴.۵ میلی‌متر عنوان کرد.