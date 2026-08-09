به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از نجات یک کارگر جوان ۲۲ ساله افغان خبر داد و درباره این حادثه گفت: ساعت ۱۸:۲۸ عصر امروز حادثه سقوط در چاه در بزرگراه امام علی(ع)، مسیر جنوب به شمال، قسمت کنارگذر بزرگراه، بعد از خیابان صفا، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.



وی افزود: آتش‌نشانان در مدت زمان پنج دقیقه به محل حادثه رسیدند. محل حادثه یک منزل قدیمی بود که داخل یکی از اتاق‌های آن یک حلقه چاه برای انجام آزمایش خاک و ساخت بنای جدید حفر شده بود.



ملکی ادامه داد: عمق این چاه حدود ۱۵ متر بود و یک کارگر جوان افغان در داخل آن مشغول کار بود که به یکباره تجهیزات مستقر در بالای چاه، از جمله موتور و وینچی که برای انتقال خاک از پایین چاه به سطح زمین استفاده می‌شود، از محل خود جدا شد.



سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: هنگام کشیدن دلو پر از خاک به سمت بالا، تجهیزات مذکور از جای خود جدا شده و به داخل چاه سقوط می‌کند و روی فرد چاه‌کن و مقنی که در انتهای چاه مشغول کار بود، می‌افتد و این فرد در همان محل زیر تجهیزات گرفتار می‌شود.



وی اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل حادثه را انجام دادند و یکی از نیروهای نجاتگر با احتیاط وارد چاه شد.



ملکی ادامه داد: فرد نجاتگر ابتدا تجهیزات و قطعاتی را که روی فرد گرفتار سقوط کرده بود و شامل تجهیزات فلزی و سنگین بود، با احتیاط از روی وی خارج کرد و پس از آن به فرد گرفتار که مردی ۲۲ ساله و تبعه افغانستان بود، در انتهای چاه دسترسی پیدا کرد.



وی افزود: آتش‌نشانان پس از خارج کردن تجهیزات، فرد مصدوم را از داخل چاه خارج کردند و تحویل عوامل اورژانس دادند تا برای ادامه روند درمان و در صورت نیاز انتقال به بیمارستان اقدام شود.



سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه زنده ماندن این فرد با توجه به شرایط حادثه بسیار قابل توجه بود، گفت: واقعاً مثل یک معجزه بود که این فرد در آن شرایط و پس از سقوط تجهیزات سنگین در داخل چاه، زنده مانده بود و خوشبختانه آتش‌نشانان موفق شدند او را خارج کنند.



ملکی با اشاره به مصدومیت این کارگر گفت: این فرد دچار مصدومیت شده بود اما توسط آتش‌نشانان از داخل چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد و عملیات در ساعت ۲۰:۱۳ به پایان رسید.



سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به خطرات حوادث مربوط به حفر چاه، از افرادی که در منازل یا پروژه‌های ساختمانی خود اقدام به حفر چاه می‌کنند خواست از سلامت تجهیزات و امکانات مورد استفاده اطمینان حاصل کنند.



ملکی تأکید کرد: افرادی که به هر طریقی اقدام به حفر چاه می‌کنند باید از سالم بودن تجهیزاتی مانند طناب‌ها، سیم‌بکسل، وینچ، تجهیزات کشنده، گره‌ها و هر نوع ابزار مورد استفاده توسط فرد مقنی اطمینان داشته باشند و حتماً از تجهیزات سالم و استاندارد استفاده کنند.



وی همچنین درباره خطر برق‌گرفتگی در داخل چاه هشدار داد و گفت: خطر برق‌گرفتگی یکی از خطرات شایع در داخل چاه است. اگر افراد قصد دارند برای روشنایی یا استفاده از وسایل برقی، لامپ یا تجهیزات دیگری را به داخل چاه ببرند، باید بسیار مراقب باشند و حتماً از تجهیزات مناسب و استاندارد استفاده کنند.



ملکی افزود: در صورتی که زمین دارای رطوبت باشد و نقصی در سیم برق یا تجهیزات برقی وجود داشته باشد، احتمال برق‌گرفتگی افراد داخل چاه وجود دارد و این موضوع می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.



وی در پایان تأکید کرد: افراد مقنی و کارگران نیز حتماً باید از تجهیزات حفاظت فردی، به‌ویژه کلاه ایمنی، هنگام کار در داخل چاه استفاده کنند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، میزان آسیب و خطر برای آنان کاهش یابد.