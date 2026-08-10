تامین بازار اقلام اساسی خراسان رضوی برای میزبانی از زائران دهه آخر صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری از تامین کامل و گسترده اقلام اساسی موردنیاز زائران و مجاوران در دهه آخر صفر ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: ستاد خدمات سفر استان در قالب ۲۴ کارگروه تخصصی، همه ظرفیت‌های استان را بر میزبانی از زائران در مناسبت‌های خاص زیارتی متمرکز می‌کند که از جمله آنها همین روزهای پایانی ماه صفر و به‌ویژه سالروز شهادت ولی‌نعمت ما، حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع)، است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: یکی از کارگروه‌های تخصصی ستاد، کارگروه اقتصادی و تامین است که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار شخصا مسئولیت آن را بر عهده دارد و مدیران همه نهادهای دخیل در این حوزه، مستقیما در کارگروه حضور دارند. چهار کمیته هم ذیل این کارگروه فعال شده و تمرکز ویژه بر این است که همه اقلام اساسی مردم اعم از برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ، آرد و شکر به‌وفور در بازار یافت شود.

وی خاطرنشان کرد: از آن‌جا که این مراسم هر سال برگزار می‌شود، مدت‌هاست برای آن آماده هستیم. پیش‌بینی‌های دقیق و لازم صورت گرفته و همه اقلامی که انتظار می‌رود موردنیاز مردم باشد، به‌طور گسترده تامین و انبار شده است. به‌عنوان مثال، فقط در بحث آرد موردنیاز نانوایی‌ها بیش از پنج هزارتن آرد دولتی در ذخایر استراتژیک استان انبار شده و به‌محض اینکه نیازی در بازار احساس شود، به‌طور گسترده در بین متقاضیان توزیع خواهد شد.

جعفری ادامه داد: بیش از ۸۳۰ تن برنج، ۱۲۳۶ تن شکر و ۸۳۶ تن انواع روغن خوراکی نیز هم‌اکنون در استان موجود است که با در نظر گرفتن پیش‌بینی افزایش حدودا ۲۵ درصدی جمعیت زائران امسال، باز هم چندین برابر بیشتر از نیاز بازار است. انتظار ما این است که بازار استان قبل از روز چهارشنبه به مرحله اشباع کامل برسد. ذکر این نکته نیز ضروری است که در بحث تامین نیاز بازار به مرغ گرم، جوجه‌ریزی ما در تیر ماه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار قطعه رسید تا در ایام پایانی ماه صفر، هیچ کمبودی در این قلم کالای اساسی خاص در بازار ایجاد نشود.