فعالیت ۱۳ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهرکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی، الگویی بومی از برنامه‌های اعتباری و پس‌اندازی مشارکتی در مناطق روستایی به‌شمار می‌رود که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بانوان روستایی راه‌اندازی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان افزود: این صندوق‌ها با فراهم‌کردن زمینه مشارکت زنان روستایی، بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های فردی و اجتماعی آنان ایجاد کرده و نقش مؤثری در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی دارند.

وی بیان کرد: بسیج منابع مالی، پرداخت وام‌های کوچک برای راه‌اندازی فعالیت‌های درآمدزای پایدار و تقویت مشارکت زنان در فرآیند توسعه روستایی، از مهم‌ترین اهداف تشکیل این صندوق‌ها است.

شهرکی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات ترویجی، ارتقای مهارت‌های فنی و مدیریتی و تقویت فعالیت‌های گروهی، از جمله برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی زاهدان برای توانمندسازی بانوان روستایی عضو این صندوق‌ها است.

وی تصریح کرد: اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی با استفاده از پس‌اندازهای اندک و بهره‌مندی از تسهیلات خرد، فعالیت‌هایی از جمله کشت گیاهان دارویی، فرآوری محصولات کشاورزی، تولید صنایع‌دستی، تولید نهال، پرورش مرغ بومی و پرورش دام سبک و سنگین را راه‌اندازی یا توسعه داده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان گفت: توسعه این فعالیت‌ها ضمن افزایش درآمد خانوارهای روستایی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق روستایی را فراهم کرده است.

وی، گسترش مشارکت زنان روستایی، توسعه مشاغل خانگی، افزایش دسترسی زنان کم‌درآمد به تسهیلات اعتباری، اجرای پروژه‌های کوچک درآمدزا، تقویت روحیه کار گروهی، هدایت پس‌اندازهای غیرمولد و کمک به جلوگیری از مهاجرت روستاییان را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح‌ها برشمرد.



