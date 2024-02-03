زمان برگزاری آزمون حفظ ۲۰ جزء مؤسسه مهد قرآن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیری جانشین معاونت آموزش مؤسسه مهد قرآن در خصوص نحوه برگزاری آزمون کتبی ۲۰ جز قرآن مؤسسه مهد قرآن گفت: این آزمون به صورت آنلاین و از طریق سایت مؤسسه برای تمامی حافظان قرآن غیر از دانش آموزان مقطع ابتدایی است.

وی افزود: برای حافظانی که در هر دو آزمون شفاهی و کتبی حد نصاب لازم را کسب کنند علاوه بر صدور گواهینامه حفظ ۲۰ جز از سوی دفتر مرکزی مؤسسه کشوری مهد قرآن جواز حضور در شانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر “ترنم وحی” در سال آینده را دریافت می‌نمایند.

معاونت آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: قرآن آموزان عضو شعب و کانون‌های مهد قرآن سراسر کشور که در هفتمین دوره آزمون سراسری حفظ ۲۰ جز قرآن ثبت نام کرده اند طی روزهای بیست و هشتم بهمن و اول ودوم اسفند ماه سال جاری (۱۴۰۲) همزمان در آزمون‌های کتبی و شفاهی شرکت خواهند کرد.