۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

اعلام جدول زمان بندی آزمون‌های هجدهمین دوره «ترنم وحی» مهدقرآن

جدول زمان بندی آزمون های سراسری هجدهمین دوره «ترنم وحی» مؤسسه مهد قرآن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی معاونت آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن با اشاره به زمان بندی هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» ۱۴۰۵ گفت: تقویم اجرایی آزمون‌های سراسری، شامل ثبت نام و برگزاری آزمون حفظ ۲۵ جز در بهمن و اسفند ماه سال جاری و ثبت نام، مراحل مقدماتی، کشوری و اختتامیه هجدهمین دوره ترنم وحی از نیمه دوم فروردین تا هفته اول شهریور ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

معاونت آموزش تأکید کرد: آزمون سراسری بخش شفاهی و کتبی حفظ ۲۵ جز قرآن در اسفند ماه سال جاری از سوی دفتر مرکزی مؤسسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

کریمی خاطر نشان کرد: قبولی در آزمون‌های کتبی و شفاهی حفظ ۲۵ جز شرط حضور در هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن ترنم وحی ۱۴۰۵ است.

سیده فاطمه سادات کیایی

