به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی معاونت آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن با اشاره به زمان بندی هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» ۱۴۰۵ گفت: تقویم اجرایی آزمون‌های سراسری، شامل ثبت نام و برگزاری آزمون حفظ ۲۵ جز در بهمن و اسفند ماه سال جاری و ثبت نام، مراحل مقدماتی، کشوری و اختتامیه هجدهمین دوره ترنم وحی از نیمه دوم فروردین تا هفته اول شهریور ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

معاونت آموزش تأکید کرد: آزمون سراسری بخش شفاهی و کتبی حفظ ۲۵ جز قرآن در اسفند ماه سال جاری از سوی دفتر مرکزی مؤسسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

کریمی خاطر نشان کرد: قبولی در آزمون‌های کتبی و شفاهی حفظ ۲۵ جز شرط حضور در هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن ترنم وحی ۱۴۰۵ است.