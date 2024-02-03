چاقوکشی در ایستگاه مترو فرانسه/ چند نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند که فردی با چاقو به مسافران حاضر در یکی از اصلی‌ترین ایستگاه‌های مترو پاریس حمله و در پی این حمله چند نفر زخمی شدند.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که هویت این فرد هنوز مشخص نیست، اما نیروهای پلیس موفق شدند او را بازداشت کنند.

این اتقاق سه هفته پس از آن رخ می‌دهد که که فردی در ایستگاه « Gare du Nord» با ضربات چاقو ۶ نفر را زخمی کرد و در نهایت با شلیک مستقیم گلوله پلیس کشته شد.

اواسط آذرماه نیز جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که در پی حمله یک مرد به گردشگران در مرکز پاریس در نزدیکی برج ایفل، یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. دارونین به خبرنگاران گفت که پلیس به سرعت مرد ۲۶ ساله فرانسوی را با استفاده از تفنگ شوکر تازر دستگیر کرد.

وزیر کشور فرانسه در ادامه مدعی شد که «فرد مظنون در سال ۲۰۱۶ به دلیل برنامه ریزی برای حمله دیگری به چهار سال زندان محکوم شده بود و در لیست نظارت سرویس های امنیتی فرانسه قرار داشت و همچنین به دلیل داشتن اختلالات روانی شناخته شده بود.»

آن‌گونه که پلیس فرانسه اعلام کرده این حادثه شامگاه شنبه حوالی ساعت ۱۹۰۰ به وقت گرینویچ زمانی رخ داد که مرد بازداشت‌شده با چاقو به یک زوج گردشگر در چند قدمی برج ایفل حمله کرد و یک تبعه آلمانی را نیز مجروح کرد. سپس توسط پلیس تعقیب شد و قبل از دستگیری به دو نفر دیگر با چکش حمله کرد.