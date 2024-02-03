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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

به دلیل بارش برف و لغزندگی؛

محور شاهرود-توسکستان همچنان مسدود است/ بازگشایی بقیه محورها

محور شاهرود-توسکستان همچنان مسدود است/ بازگشایی بقیه محورها

سمنان- رییس پلیس راه استان سمنان از مسدود بودن محور توسکستان در شمال شاهرود خبر داد و گفت: مابقی راه‌های مواصلاتی استان باز هستند.

سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همزمان با ظهر شنبه تمام راه‌های مواصلاتی استان سمنان به جز توسکستان باز هستند، تاکید کرد: تردد در محورهای مرتفع استان به دلیل لغزندگی با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه تمام راه‌های مواصلاتی مسدود شده در شبانه روز اخیر با تلاش راهداران بازگشایی شد، افزود: عوامل راهداری در محور توسکستان هم در تلاش هستند تا مسیر بازگشایی شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه بارش برف شب گذشته محورهای عباس آباد میامی، خوش ییلاق و کیاسر شمهیرزاد و همچنین دامغان به جندق و سمنان به دامغان از طریق آهوان را مسدود کرده بود، گفت: با تلاش راهداران این محورها باز هستند.

بزرگی گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر و لغزندگی راه‌ها همراه داشتن زنجیر چرخ، الزامات سفر در زمستان، غذای خشک، لباس گرم و همچنین اطمینان از سلامت بخاری خودرو، همراه داشتن سوخت کافی و سلامت برف پاک کن الزامی است.

کد مطلب 6013058

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