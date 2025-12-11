افزایش قیمت قبر در بهشت محمدی پای تعزیرات کردستان را به میان کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: با توجه به گزارشات مردمی و شکایات متعدد شهروندان در خصوص افزایش قیمت قبرها در بهشت محمدی، این موضوع در دستور کار گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات مقدماتی با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

رحیمیان تاکید کرد: در صورتی که کارگروه تشکیل شده به این نتیجه برسد که این افزایش‌ها غیرقانونی و خارج از ضوابط بوده، پرونده‌ای تشکیل و مدیران شهرداری برای اخذ توضیحات احضار خواهند شد.