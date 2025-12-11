پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد افزود: در آسمان استان افزایش و گذر ابر و در پارهای نقاط غربی، ارتفاعات استان رگبار پراکنده باران پیش بینی میشود.
وی گفت: دریا نیز در محدوده غرب تنگه هرمز و خلیج فارس با وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم میشود.
وی افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم برای رفت و آمد شناورها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی صورت گیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از فردا تا اواخر وقت دوشنبه (۲۴ آذرماه) تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی در استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: با توجه به تقویت سامانه در برخی نقاط، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی را به همراه دارد.
وی گفت: توصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه همچنین افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه مورد انتظار است.
