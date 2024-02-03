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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

پیکر شهید مدافع امنیت فردا در خرامه تشییع می‌شود

پیکر شهید مدافع امنیت فردا در خرامه تشییع می‌شود

خرامه-مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر شهید والامقام استوار یکم اکبر زارع در شهرستان خرامه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهید والامقام استوار یکم «اکبر زارع»، ساعت ۹ صبح روز یکشنبه پانزدهم بهمن‌ماه از کلانتری خرامه واقع در بلوار دانشجو تا امامزاده عقیل این شهرستان تشییع و در جوار این امامزاده به خاک سپرده می‌شود.

مراسم یادبود این شهید والامقام از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر در مسجد صاحب الزمان (عج) روستای گورگیر خرامه برگزار می‌شود.

این شهید گرانقدر از مأموران انتظامی شهرستان نی‌ریز بود که دهم بهمن‌ماه سال جاری در پی تیراندازی اشرار و قاچاقچیان مسلح مجروح و روز گذشته (سیزدهم بهمن) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6013212

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    نظرات

    • تارا IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      خدا به دل مادر و خواهرش صبر بده

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