به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهید والامقام استوار یکم «اکبر زارع»، ساعت ۹ صبح روز یکشنبه پانزدهم بهمنماه از کلانتری خرامه واقع در بلوار دانشجو تا امامزاده عقیل این شهرستان تشییع و در جوار این امامزاده به خاک سپرده میشود.
مراسم یادبود این شهید والامقام از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر در مسجد صاحب الزمان (عج) روستای گورگیر خرامه برگزار میشود.
این شهید گرانقدر از مأموران انتظامی شهرستان نیریز بود که دهم بهمنماه سال جاری در پی تیراندازی اشرار و قاچاقچیان مسلح مجروح و روز گذشته (سیزدهم بهمن) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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