به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهید والامقام استوار یکم «اکبر زارع»، ساعت ۹ صبح روز یکشنبه پانزدهم بهمن‌ماه از کلانتری خرامه واقع در بلوار دانشجو تا امامزاده عقیل این شهرستان تشییع و در جوار این امامزاده به خاک سپرده می‌شود.

مراسم یادبود این شهید والامقام از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر در مسجد صاحب الزمان (عج) روستای گورگیر خرامه برگزار می‌شود.

این شهید گرانقدر از مأموران انتظامی شهرستان نی‌ریز بود که دهم بهمن‌ماه سال جاری در پی تیراندازی اشرار و قاچاقچیان مسلح مجروح و روز گذشته (سیزدهم بهمن) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.