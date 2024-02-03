به گزارش خبرگزاری مهر، پس از موارد و اختلافاتی که چند ماه گذشته بین ۵ نفر از اعضای شورای شهر نجف آباد و شهردار نجف آباد پیش آمده بود سرانجام عبدالرسول امامی برای حفظ آرامش جامعه و ثبات شرایط اجتماعی حال حاضر شهر و همچنین تأمین مصالح شهر و منافع شهروندان از سمت شهردار نجف آباد استعفا داد.

در جلسه‌ای که صبح امروز ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ در دفتر شهردار با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای شهر، جمعی از معاونین و مدیران مناطق پنج گانه شهرداری، مسئولان ستادی و پرسنل تشکیل شد شهردار نجف آباد در سخنانی با اشاره به موارد مورد اختلاف پیش آمده بین خود و اعضای شورای شهر و اصرار اعضای شورا مبنی بر رفتن وی اظهار کرد: افتخار دارم از سال ۱۴۰۰ با تمام نیرو و همت در خدمت شهر و شهروندان شهیدپرور نجف آباد در قامت شهردار شروع به خدمت رسانی نمودم. تعریف مجموعه قسمت‌های جریان خدمت در هشت قسمت، تکمیل پروژه‌های ناتمام قبل، تدارک پروژه‌های شاخص و محله محور با رعایت اصل عدالت محوری در مناطق پنج گانه شهری، کلنگ زنی افتتاح و تقدیم بیش از ۲ هزار میلیارد توأمان و تدوین تقویم عمرانی سالانه از مهم‌ترین بخش‌های انجام شده در این مدت بود که در این مدت همه سعی و تلاشم بر خدمت رسانی صادقانه به مردم بود.

امامی افزود: با وجود شرایط فعلی، عدم همکاری تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر صلاح شهر و شهروندان به این است تا در شرایط فعلی و جهت جلوگیری از مخدوش شدن آرامش جامعه از سمت شهرداری نجف آباد اعلام استعفا نمیام. امامی افزود چون دوست ندارم مردم و شهر نجف آباد زیان ببینید از سمت خود استعفا می‌دهم و در همین جا از زحمات همه همکاران و کارکنان شهرداری قدردانی می‌کنم.

وی گفت: در این مدت تمام تلاش خود و مدیران در بخش‌های مختلف را معطوف به خدمات رسانی به شهروندان شریف نجف آباد داشتیم و امیدوارم با استعفای اینجانب، توجه و انرژی منتخبین مردم در شورای اسلامی بیشتر بر محوریت انجام امور و وظایف تعیین شده در راه خدمت به جامعه اسلامی مصرف شود و صاحبان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از پیش از خدمات جهادی منتفع شوند.