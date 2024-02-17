به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه در گزارش جدید خود از جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه علیه مراکز غیرنظامی، به حملات وحشیانه این رژیم در مراکز آموزشی و دانشگاههای غزه اشاره و اعلام کرد که حملات سیستماتیک و هدفمند ارتش اسراییل علیه دانشگاهها و مراکز فرهنگی، آخرین نشانههای زندگی در غزه را از بین میبرد و این جنبه دیگری از جنایت نسل کشی است که اسراییل از ۷ اکتبر گذشته تاکنون در غزه انجام میدهد.
در بیانیه دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه آمده است، حملات نظامی مداوم اسراییل به نوار غزه منجر به اختلال کامل در روند آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی شده اما عواقب وخیم آن به همینجا ختم نمیشود. در حملات اسراییل به غزه بیش از ۹۵ نفر از مسوولان و اساتید دانشگاه که ۶۸ نفر آنها درجه استاد تمامی داشتند به شهادت رسیدند. علاوه بر آن ۸۸ هزار دانشجوی دختر و پسر از ادامه تحصیل در دانشگاههای غزه محروم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، طبق اولین آمار منتشر شده، از ۶ دانشگاه غزه، ۵ دانشگاه در اثر حملات ارتش اسراییل تخریب شده و ۳ دانشگاه به طور کامل ویران شده و از بین رفته است. ارتش اسراییل در ۶ فوریه دانشگاه الاقصی را با حملات هوایی خود هدف قرار داد که موجب تخریب کامل دو ساختمان دانشگاه شد. بعد از آن دانشگاه «الاسراء» نیز تحت بمباران مستقیم اسراییل قرار گرفت و همه ساختمانهای آن منفجر و تاسیسات این دانشگاه در ۱۷ ژانویه بعد از اینکه بیش از ۲ ماه تبدیل به پادگان نظامی ارتش اسراییل شده بود، کاملا از بین رفت.
این سازمان حقوق بشری گزارش داد که همه ساختمانها، کتابخانهها و آزمایشگاهها و حتی مسجد دانشگاه الاسراء در اثر حملات سیستماتیک اسراییل ویران شد و حتی طبق بیانیه منتشر شده از سوی مدیریت این دانشگاه، کار به تخریب موزه ملی واقع در این دانشگاه هم کشید که آثار باستانی بسیار کمیابی در آن بود.
اما درباره دانشگاه الازهر، طبق گزارش دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه، مرکز اصلی این دانشگاه در شهر غزه و شعبه دیگر آن در منطقه المغراقه به طور کامل بر اثر بمبارانهای سیستماتیک ارتش اسراییل در ۱۱ اکتبر و ۴ و ۲۱ نوامبر گذشته ویران شد. در همین چارچوب دانشگاه آزاد قدس در غزه نیز بعد از هدف قرار گرفته شدن آن در ۱۵ اکتبر توسط ارتش اسراییل به شکل جدی آسیب دید و شعبههای آن در شمال غزه نیز به طور گسترده ویران شده است.
طبق بیانیه مذکور، به موازات آن، دانشگاه اسلامی در شهر غزه نیز به دلیل حملات شدید هوایی اسرائیل در ۱۱ اکتبر گذشته به طور کامل تخریب شد، به طوری که ساختمان دانشکده فناوری اطلاعات، ساختمان ریاست خدمات اجتماعی و آموزش مورد تخریب گسترده قرار گرفته و همه بخشهای آنها از جمله کتابخانهها و آزمایشگاهها و ... ویران شدند.
علاوه بر آن مسجد واقع در داخل این دانشگاه هم توسط اشغالگران تخریب شد که نقض فاحش قوانین بینالمللی که طبق حمله به اماکن مذهبی ممنوع است، محسوب میگردد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، خسارات بخش آموزش در نوار غزه در نتیجه تخریب و خسارت ۷۰ درصدی مدارس و دانشگاههای آن بیش از ۷۲۰ میلیون دلار است.
طبق بیانیهای که سازمان دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه چند روز قبل صادر کرده بود، ارتش رژیم صهیونیستی حملههای عامدانه زیادی علیه شخصیتهای دانشگاهی و علمی در نوار غزه انجام داده و خانههای آنها را عمدی و بدون هشدار قبلی هدف قرار داده و این افراد همراه با خانوادههایشان زیر آوار مدفون شدند.
بر اساس این بیانیه، تاکنون ۱۷ استاد تمام، ۵۹ شخصیت علمی با مدرک دکترا و ۱۸ نفر با مدرک کارشناسی ارشد که از چهرههای برجسته علمی غزه بودند در جریان تجاوزهای رژیم اشغالگر ترور شدند. البته تعداد فارغ التحصیلانی که در جریان جنگ غزه در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند بیشمار است افرادی که بنیان فعالیت های آکادمیک در دانشگاههای غزه بودند.
البته این تنها بخش کوچکی از جنایت هولناکی است که رژیم صهیونیستی علیه بخش آموزش عالی نوار غزه انجام داده است. علاوه بر کتابها، تجهیزات مربوط به آزمایشگاههای علمی در میان ساختمانهای ویران شده نابود شدهاند.
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