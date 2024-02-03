ساخت «شه سوار» در کوچه پایینی «شادروان»!/ این فیلم کمدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای فیلم «شه‌سوار» بعد از نمایش فیلم در دومین روز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در برج میلاد، برگزار شد.

سعید عطاییان تهیه‌کننده «شه‌سوار» در ابتدای نشست گفت: فوتبال حالی به من داد که تا به حال این اندازه دعا نکرده بودم که تیم ایران ببرد. پارسال همین موقع آقای نمازی ایده‌ای را مطرح کرد و به شدت استقبال کردم. خیلی زود پروژه را جلو بردیم و کار با همه سختی‌ها به شیرینی پیش رفت.

وی ادامه داد: با همراهی مردم و دهیار روستا، یک روستا را در اختیار داشتیم و خیلی خوشحال هستم اولین کارم با «شه‌سوار» رقم خورد.

عطاییان یادآور شد: ترسی وجود داشت مبنی بر اینکه برخی که فیلمنامه را خوانده بودند می‌گفتند شبیه فیلم «شادروان» است. ترسیده بودم ولی چون به حسین نمازی اعتماد داشتم ادامه دادم. حالا می‌گویم «شه‌سوار» در کوچه پایینی «شادروان» اتفاق افتاده است. این شکل فیلم‌سازی امضای نمازی است و می‌تواند سه‌گانه شود.

سپس حسین نمازی کارگردان «شه‌سوار» گفت: ۱۵ سالم بود که با بدبختی سینما را شروع کردم. عاشق سینما بودم به حدی که پدر و مادرم نگرانم شدند. سینما را خودآموز ادامه دادم. من‌بچه سینما هستم.

وی یادآور شد: جای خیلی‌ها در این سینما خالی است و سینما اگر سینما است با همه این آدم‌ها سینما است. جشنواره فجر درست یاغلط نقطه مهمی در سینمای ما است. ۱۰ روز تمام تمرکز روی این رویداد و فیلم‌های جشنواره است. ما در اکران مردمی بازخوردی که داشتیم در حد بازخورد سینمای رسانه نیست. نگذاریم سینما ضعیف شود، سینما متعلق به تک‌تک ما است.

وی با اشاره به فیلم «آپاندیس» که جوایز بین‌المللی متعددی کسب کرد، گفت: از جایی احساس کردم دیگر نمی‌تواتم فیلم تلخ بسازم وتلخی را با شکر همراه می‌کنم. اینکه این فیلم شبیه «شادروان» است برایم مهم نیست چون هر ۲ فیلم‌های من هستند.

نمازی درباره شباهت‌های «شه‌سوار» با «شادروان»، افزود: جغرافیای مشترک، مرگ و برگزاری مراسم نکات شباهت این ۲ فیلم هستند.

وی اظهار کرد: مساله مرگ برایم مهم است و معتقدم مرگ تلخ‌ترین اتفاق زندگی نیست. در «شادروان» هم تلاش کردم مرگ را شیرین ببینم. یک فیلمنامه تا به فیلم برسد فراز و فرودهای بسیاری دارد. من همیشه تلاش کردم رو به جلو بروم و فکر می‌کنم «شه‌سوار» بهترین فیلم من است.

کارگردان «شه‌سوار» تاکید کرد: برای این فیلم مشاور حقوقی نداشتم ولی تحقیق زیادی کردم.

وی تصریح کرد: من فیلم کمدی نساختم بلکه کارم بسیار جدی است.

نمازی در ادامه سخنان خود گفت: من «شه‌سوار» را ساختم تا بگویم مقام پدر هم ارزشمند است.

گیتی قاسمی بازیگر فیلم «شه‌سوار» نیز درباره تکراری قلمداد شدن نقش‌آفرینی‌هایش، گفت: چند سالی است که کمدی کار کرده‌ام و اصلاً ملودرام و تراژدی کار نکردم در نتیجه فکر کنم حضور در «شه‌سوار» حضور مجدد در عرصه فیلم جدی است.

الناز حبیبی نیز درباره این فیلم گفت: امیدوارم اتفاقات خوبی برای فیلم رخ دهد چون زحمت زیادی برای این فیلم کشیده شده است.

سپس عباس جمشیدی‌فر بیان کرد: دغدغه من این بود فیلمی را بازی کنم که درباره فقر بود؛ فقری که بلایی سر خانواده و جامعه می‌آورد که تکان‌دهنده است. متأسفانه جامعه ما به لحاظ فرهنگی و مادی درگیر این فقر است.

هادی کاظمی نیز درباره حضور خود در «شه‌سوار» گفت: سعی ما در فیلم بر خنداندن نبود و بیشتر سعی می‌کردیم نکاتی را که آقای نمازی می‌گفت رعایت کردیم. این فیلم یک مینی‌مال زندگی است که مانند زندگی، شادی، غصه و اتفاقات دیگر را در خود دارد.

نمازی در ادامه نشست درباره شخصیت‌پردازی کاراکترها، توضیح داد: من صبح‌ها تا ظهر می‌نویسم و بازنویسی می‌کنم. من نمی‌توانم فیلم خلوت بنویسم.

نمازی درباره شخصیت‌پردازی پدر در فیلم، گفت: پدر فیلم هم خودش مقصر است و شخصیتی بی‌خیال دارد. سلیقه من در شخصیت‌پردازی پدر این‌گونه بود.

میثم مولایی تدوینگر فیلم نیز گفت: فیلم ۲ لذت اساسی داشت، سعی کردیم قصه تعریف کنیم. بازی‌های فیلم یکدست هستند و این اتفاق درپشت صحنه نیز افتاده است.

امید گل‌زاده طراح گریم فیلم هم در ادامه نشست بیان کرد: «شه‌سوار» کار ویژه‌ای برای من بود.

آرش قاسمی صدابردار فیلم یادآور شد: بابت صدای ساالن عذرخواهی می‌کنم چون آکوستیک سالن ایراد دارد. در این فیلم نمی‌توان نقش فردین خلعتبری را به عنوان آهنگساز نادیده گرفت.

وحید زارع‌مند طراح صحنه «شه‌سوار» در ادامه این نشست بیان کرد: تلاش شد فیلم پر رنگ و لعابی باشد. کار کاملاً گروهی بود.

فاطمه صفری‌زاده طراح لباس فیلم نیز در بخش پایانی نشست گفت: با توجه به تجربه «شادروان»، نمازی تاکید داشت علاوه بر داشتن رنگ و لعاب چیزی از فیلم بیرون نزند و سبک لباس پوشیدن این طبقه اجتماعی مورد تمسخر قرار نگیرد.