به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رییسی دقایقی قبل در تماسی تلفنی با امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، ضمن شکرگزاری به درگاه الهی برای توفیقات ملی‌پوشان و قدردانی از تلاش‌ها و زحمات وی و همه بازیکنان و دست‌اندرکاران تیم ملی، اظهار امیدواری کرد که موفقیت‌های تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها تا قهرمانی ادامه یابد.

در این مکالمه تلفنی آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و شخص رییس جمهور از ملی‌پوشان کشورمان، با بیان اینکه تک‌تک اعضای تیم ملی برای این پیروزی‌ها و موفقیت‌ها زحمت کشیده‌اند، تداوم و افزایش حمایت‌ها از تیم ملی فوتبال را خواستار شد.

در این مکالمه تلفنی مهدی طارمی بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان نیز در گفت وگو با رییس جمهور، اظهارامیدواری کرد ملی‌پوشان کشورمان بتوانند با تداوم موفقیت‌ها و پیروزی‌ها دل مردم ایران را شاد کنند.