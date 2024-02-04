هشدار اردن نسبت به خطر گسترش جنگ در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزیر خارجه اردن نسبت به خطر گسترش جنگ در منطقه هشدار داد.
خبرگزاری اردن اعلام کرد که ایمن الصفدی وزیر خارجه این کشور نسبت به احتمال گسترش جنگ و درگیریها در منطقه در صورت ادامه جنگ در غزه هشدار داده و خواستار توقف جنگ در غزه شده است.
همچنین یک منبع مسوول در جنبش حماس در گفت و گو با شبکه الاقصی اعلام کرد که این جنبش هنوز پاسخ خود را به طرح نشست پاریس برای آتشبس در غزه اعلام نکرده است و در حال انجام مشورتهای نهایی با دیگر گروههای فلسطینی به منظور تحقق منافع ملت فلسطین اعم از توقف جنگ، بازسازی نوار غزه و آزادی اسرای فلسطینی است.
این مسئول حماس تاکید کرد که جنبش متبوعش قرار است به زودی پاسخ خود را به این طرح اعلام کند.
در همین حال، الجزیره نیز به نقل از یک رهبر حماس بیان کرد: صحت اخبار منتشر شده در مورد رد پیشنهادهای آتشبس توسط حماس را تکذیب میکنیم.
این رهبر حماس افزود: ما از رسانهها میخواهیم مراقب باشند و در دام رسانههای اسراییلی که هدفشان سردرگم کردن فلسطینیان است، گرفتار نشوند.
همزمان فشار آمریکا بر نتانیاهو برای موافقت با آتشبس ۴ ماهه افزایش یافته است.
خبرنگار سیاسی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمریکا نتانیاهو را تحت فشار قرار داده تا با آتشبس ۴ ماهه در غزه موافقت کند.
همچنین بیلبوردهایی علیه نتانیاهو در سرتاسر اراضی اشغالی نصب شده است.
در همین ارتباط، منابع عبری زبان اعلام کردند که شهرکنشینان صهیونیست با نصب بیلبوردهایی در سرتاسر اراضی اشغالی ۱۹۴۸ نتانیاهو را مقصر وضعیت کنونی و شکست در برابر مقاومت در غزه معرفی کردند.
روی این بیلبوردها نوشته شده است: «نخست وزیر تویی، گناهکار تویی.»
منابع عبری زبان هم اعلام کردند اسراییلیها مجدداً در تل آویو علیه کابینه نتانیاهو دست به تظاهرات زده و برخی خیابانها را بسته و خواستار امضای فوری توافق مبادله اسرا با حماس هستند.
یک مقام سابق ارتش صهیونیستی نیز اعلام کرد که نتانیاهو خطری برای امنیت اسراییل است و باید انتخابات جدید برگزار شود. «یاییر گولان»، جانشین سابق رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نتانیاهو خطری برای امنیت "اسراییل" است و به وزیری که نماینده تندروها در دولت است، اجازه میدهد به آمریکا، همپیمان استراتژیک این رژیم اهانت کند.
گولان اظهار داشت که این هشدار آخر است و ما به برگزاری انتخاباتی جدید نیاز داریم.
همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی شمار نظامیان صهیونیستی را که در ۲۴ ساعت گذشته به دست مبارزان مقاومت فلسطین زخمی شدهاند اعلام کرد. ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته نوار غزه ۵ نظامی صهیونیست به دست مبارزان مقاومت فلسطین زخمی شدهاند.
این آمار در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح میشود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمیشده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهانداشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرکنشینان صهیونیست بگریزد و روی شکستهای خود سرپوش بگذارد.
از سوی دیگر رسانههای عبری زبان روز یکشنبه را یکی از سختترین روزهای جنگ در منطقههای شمالی سرزمینهای اشغالی عنوان کردند. این رسانهها تاکید کردند که تنها در ۲ ساعت ۲۱ بار آژیر هشدار در الجلیل علیا به صدا درآمده است.
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