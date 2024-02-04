تکذیب پاسخ حماس به طرح نشست پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک منبع مسؤول در جنبش حماس در گفت و گو با شبکه الاقصی اعلام کرد که این جنبش هنوز پاسخ خود را به طرح نشست پاریس برای آتش‌بس در غزه اعلام نکرده است و در حال انجام مشورت‌های نهایی با دیگر گروه‌های فلسطینی به منظور تحقق منافع ملت فلسطین اعم از توقف جنگ، بازسازی نوار غزه و آزادی اسرای فلسطینی است.

این مسوول حماس تاکید کرد که جنبش متبوعش قرار است به زودی پاسخ خود را به این طرح اعلام کند.

در همین حال، الجزیره نیز به نقل از یک رهبر حماس بیان کرد: صحت اخبار منتشر شده در مورد رد پیشنهادهای آتش‌بس توسط حماس را تکذیب می‌کنیم.

این رهبر حماس افزود: ما از رسانه‌ها می‌خواهیم مراقب باشند و در دام رسانه‌های اسراییلی که هدفشان سردرگم کردن فلسطینیان است، گرفتار نشوند.

همزمان فشار آمریکا بر نتانیاهو برای موافقت با آتش‌بس ۴ ماهه افزایش یافته است.

خبرنگار سیاسی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمریکا نتانیاهو را تحت فشار قرار داده تا با آتش‌بس ۴ ماهه در غزه موافقت کند.

همچنین بیلبوردهایی علیه نتانیاهو در سرتاسر اراضی اشغالی نصب شده است.

در همین ارتباط، منابع عبری زبان اعلام کردند که شهرک‌نشینان صهیونیست با نصب بیلبوردهایی در سرتاسر اراضی اشغالی ۱۹۴۸ نتانیاهو را مقصر وضعیت کنونی و شکست در برابر مقاومت در غزه معرفی کردند.

روی این بیلبوردها نوشته شده است: «نخست وزیر تویی، گناهکار تویی.»

منابع عبری زبان هم اعلام کردند اسراییلی‌ها مجدداً در تل آویو علیه کابینه نتانیاهو دست به تظاهرات زده و برخی خیابان‌ها را بسته و خواستار امضای فوری توافق مبادله اسرا با حماس هستند.

یک مقام سابق ارتش صهیونیستی نیز اعلام کرد که نتانیاهو خطری برای امنیت اسراییل است و باید انتخابات جدید برگزار شود. «یاییر گولان»، جانشین سابق رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نتانیاهو خطری برای امنیت "اسراییل" است و به وزیری که نماینده تندروها در دولت است، اجازه می‌دهد به آمریکا، همپیمان استراتژیک این رژیم اهانت کند.

گولان اظهار داشت که این هشدار آخر است و ما به برگزاری انتخاباتی جدید نیاز داریم.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی شمار نظامیان صهیونیستی را که در ۲۴ ساعت گذشته به دست مبارزان مقاومت فلسطین زخمی شده‌اند اعلام کرد. ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته نوار غزه ۵ نظامی صهیونیست به دست مبارزان مقاومت فلسطین زخمی شده‌اند.

این آمار در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.

از سوی دیگر رسانه‌های عبری زبان روز یکشنبه را یکی از سخت‌ترین روزهای جنگ در منطقه‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی عنوان کردند. این رسانه‌ها تاکید کردند که تنها در ۲ ساعت ۲۱ بار آژیر هشدار در الجلیل علیا به صدا درآمده است.

این گزارش تصریح می‌کند که رژیم صهیونیستی با گذشت ۱۲۰ روز از جنگ غزه، بیش از ۲۳۲۵ جنایت توسط ارتش خود انجام داده که در نتیجه این اقدامات ۳۴۲۳۸ فلسطینی به شهادت رسیده یا مفقود شده‌اند. از این تعداد پیکر ۲۷۲۳۸ شهید فلسطینی به بیمارستان‌ها رسیده است که از این تعداد ۱۲ هزار نفر کودک و ۸۱۹۰ نفر زن هستند.

بر اساس اطلاعات دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطینی در غزه، در این مدت ۳۳۹ نفر از کادر پزشکی و ۴۶ نفر از کادر دفاع مدنی و همچنین ۱۲۲ نفر از میان خبرنگاران به شهادت رسیده‌اند. ۷۰۰۰ فلسطین همچنان مفقود هستند که ۷۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

این گزارش آمار مجروحان حملات چهار ماهه اخیر رژیم صهیونیستی را بالغ بر ۶۶۴۵۲ نفر ارزیابی کرد که ۱۱ هزار نفر از آنها به علت جراحت‌های خطرناک برای مداوا نیازمند سفر به خارج از سرزمین‌های غزه هستند. علاوه بر اینکه ۱۰ هزار بیمار سرطانی موجود در غزه نیز به علت فقدان دارو و خدمات بهداشتی با خطر مرگ مواجه هستند.