به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، «آرورا فلایت ساینس»، یک شرکت زیرمجموعه بویینگ به دستاوردهای بی سابقه ای در برنامه «لیبرتی لیفتر» خود دست یافته است. این برنامه به دارپا تعلق دارد و هدف آن توسعه یک وسیله حمل ونقل دریایی سنگین با قابلیت های بی سابقه است.

این پروژه که اکنون در مرحله B1 قرار دارد به دنبال ساخت یک هواپیمای نوآورانه X است که می تواند طراحی، ساخت، شناورسازی و پرواز کارآمد برفراز دریا داشته باشد. چنین ابزاری آینده ماموریت های لجستیک برای وزارت دفاع و بازرگانی آمریکا را دگرگون می کند.

«لیبرتی لیفتر» فناوری های دریایی و هوافضا را ترکیب می کند تا یک هواپیمای دریایی بسازد که به طور کارآمد در خشکی و دریا فعالیت کند. این روش نوین قابلیت های بالابر هوایی سنگین نزدیک به سطح اقیانوس حتی در شرایط چالش برانگیز را نیز برای هواپیما فراهم می کند.

هدف نهایی این اقدام پشت سر گذاشتن محدودیت های هواپیمای فضایی و توانمندسازی «لیبرتی لیفتر» برای حمل بارهای سنگینی است که زمانی انتقال آنها با هواپیماهای دریایی غیر ممکن بود.

«لیبرتی لیفتر» می تواند تا ۱۰۰ تن بار حمل کند.