توزیع نهاده دامی سقفی ندارد/ کشتار بیش از حد دام به عشایر آسیب زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۱۳٠ هزار تن نهاده دامی از ابتدای سال جاری در بین عشایر کشور توزیع شد.

وی با بیان اینکه کاهش سوق به سمت کشتارگاه‌ها در قالب حمایت از عشایر برای حفظ دام آنها هدفگذاری شد، اظهار کرد: در حالی که نرمال کشتار دام در کشتارگاه‌ها ۸ میلیون رأس بود، این میزان در سال گذشته به ۱۷ میلیون و ۹٠٠ هزار رأس کشتار رسید.

نیکبخت افزود: این مسئله آسیب شدیدی به عشایر وارد کرد و باید حرکت به سمت بازسازی ظرفیت‌های جامعه عشایری را محقق کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی از افزایش صادرات تخم مرغ در کشور خبر داد و تصریح کرد: با تاکید بر جلوگیری از نوسانات بازار، موفق به افزایش صادرات از ۴٠ هزار تن به ۱۲۵ هزار تن در بحث تخم مرغ شدیم.

وی افزود: تأمین نیاز گوشت کشور و بهبود تولید مرغ نیز هدفگذاری شده است.