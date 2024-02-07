به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در پانزدهمین دوره مسابقات ۲۱ تیم حضور داشتند که در نهایت تیم‌های اول تا سوم در هر رده مشخص شدند.

در این مراسم مریم کاظمی پور معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، لشکری رییس ورزش دانشگاه آزاد، علی‌نژاد معاون اسبق وزارت ورزش و عضو شورای ورزش دانشگاه آزاد و شعبانی بهار رییس فدراسیون تیراندازی با کمان و مدیران باشگاه‌ها حضور داشتند.

اسامی تیم‌های برتر به شرح زیر است:

ریکرو بانوان:

۱- سنگ آهن بافق

۲- سپاهان

۳-آرک آرچری آکادمی

ریکرو مردان:

۱- دانشگاه آزاد

۲- نفت امیدیه

۳- آرک آرچری آکادمی

کامپوند مردان:

۱- هیات دلیجان

۲- سپاهان

۳- صنعت مس

کامپوند بانوان:

۱- صنعت مس

۲- هیات دلیجان

۳- ایکس ۱۰