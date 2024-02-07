نیاز فوری  ۱۱ هزار بیمار و مجروح برای خروج از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۱ هزار مجروح و بیمار ساکن غزه نیاز فوری و اساسی به خروج از این منطقه و ادامه مداوا در خارج از غزه برای نجات خود دارند.

اشرف القدرة سخنگوی وزارت بهداشت در این بیانیه تاکید کرد: ما موفق به راه اندازی بخش‌هایی از بیمارستان‌های شمال غزه شده‌ایم، ولی نیازمند ورود کمک‌های پزشکی و سوخت و بازگشت کادر درمان از مناطق جنوبی هستیم تا این بیمارستان‌ها به وظایف خود عمل کنند.

جمعیت هلال احمر نیز که پیشتر بارها نسبت به عدم وجود سوخت و اکسیژن در بیمارستان‌های غزه هشدار داده بود، امروز اعلام کرد که یک زن فلسطینی بیمار در بیمارستان محاصره شده أمل در خان یونس در نتیجه فقدان اکسیژن جان خود را از دست داده است.

هلال احمر فلسطین اوایل هفته جاری اعلام کرد که پایان انبار ذخیره غذایی مخصوص آوارگان و پایان سوخت موجود در این بیمارستان به علاوه عدم رسیدن مواد بهداشتی و پزشکی و پایان یافتن انبار این مواد در بیمارستان باعث بروز فاجعه انسانی در آن شده است.

هلال احمر فلسطین تاکید ‌کرد که در این بیمارستان نیازهای ضروری گروه‌های سنی مختلف نظیر کودکان از جمله در زمینه شیر خشک و پوشاک به پایان رسیده و افراد معلول نیز با فقدان مایحتاج خود مواجه هستند. علاوه بر اینکه تیراندازی گسترده نظامیان صهیونیست به سمت بیمارستان نیز ادامه دارد.