میزبانی ۵ جشنواره فجر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز چهارشنبه در آئین رونمایی پوستر سی و نهمین دوره جشنواره موسیقی فجر در لرستان گفت: باتوجهبه جایگاه و نگاه ویژه به حوزه هنر و هنرمند به مسئله انقلاب سالانه شاهد اجرای برنامهها و جشنوارههای متعدد با محوریت فجر در استان هستیم.
وی با بیان اینکه انتقال مفاهیم انقلاب با محوریت فرهنگ و هنر در جامعه ضروری است، گفت: برنامههای این دهه بهعنوان ریسمانی برای بالابردن عرصه فرهنگ، هنر، قرآن و رسانه در طی سال هستند و نقطه اوج برنامههای این اداره کل محسوب میشوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر اینکه هنر و فرهنگ باید در خدمت ترویج انقلاب اسلامی در گام دوم باشد، افزود: خوشبختانه هنرمندان لرستانی در این زمینه پیشرو هستند و حضور و همراهی هنرمندان در برنامههای مختلف از جمله دهه فجر جای خوشحالی بسیاری دارد.
روانشاد با اشاره به میزبانی پنج جشنواره فجر در استان، گفت: هنرمندان استان توانستند در جشنوارههای تئاتر و سرود فجر افتخارآفرینی داشته باشند و طی چند روز گذشته نیز جشنواره تجسم هنر در استان افتتاح شد و آثار هنرمندان در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
وی به افتتاح سینما «کیو» خرمآباد در دهه فجر اشاره کرد و گفت: باتوجهبه اینکه این افتتاح همزمان با بازی ایران و ژاپن برگزار شد، خوشبختانه برد ایران خاطره خوبی را برای شرکتکنندگان رقم زد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اینکه در جشنواره موسیقی فجر امسال نگاه کلانی به حوزه موسیقی لرستان وجود دارد، افزود: این جشنواره امسال در بخشهای موسیقی کودک و نوجوان، موسیقی مقامی، محلی و زورخانهای از ۲۳ تا ۲۸ بهمنماه برگزار میشود.
روانشاد با بیان اینکه معتقدم لرستان شعر و موسیقی را به دنیا هدیه داده است، افزود: در این دوره از جشنواره موسیقی فجر تلاش شده محتوای کیفی وجود داشته باشد.
وی به رعایت عدالت جغرافیایی در این دوره از جشنواره موسیقی فجر در استان اشاره کرد و افزود: در شهرستانهای استان برنامههای این جشنواره نیز اجرا خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر اینکه برگزاری کارگاههای آموزشی در کنار جشنوارهها موجب شناسایی استعدادها میشوند، افزود: با برنامهریزی مناسب باید شاهد حضور پیشکسوتان و جوانان باشیم.
روانشاد ضمن تشکر از اصحاب رسانه بهمنظور پوشش رویدادهای فرهنگی هنری استان، گفت: اطلاعرسانی در همه برنامهها مهم است و امیدواریم که شاهد حضور پرشور و باکیفیت مخاطبان باشیم و یک جریانسازی مؤثر در فرهنگ و هنر لرستان رقم بخورد.
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