توسعه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شبکه برق شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ مدیرعامل این شرکت ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و فرارسیدن چهل و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با تبریک این ایام فرخنده به همکاران خود در خانواده توزیع برق پایتخت و صنعت برق کشور، مشترکان این شرکت و شهروندان تهرانی، از رونمایی از ۱۸ طرح بزرگ عملیاتی در راستای توسعه و بهسازی شبکه توزیع برق کلان شهر تهران خبر داد.

"کامبیز ناظریان" ظرفیت سازی جدید و افزایش ظرفیت فعلی شبکه توزیع برق، افزایش قابلیت اطمینان و تاب آوری، اصلاح و بهینه سازی تجهیزات، توسعه هوشمند سازی و کنترل پذیری، نوسازی و تقویت شبکه برق روستایی و تقویت و تأمین برق چاه‌های آب شرب را از جمله این طرح‌ها خواند و تصریح کرد: با هدف بزرگداشت ایام الله دهه فجر؛ به همت تلاشگران و متخصصان این شرکت ۱۱۶ دستگاه پست جدید برق با مجموع ظرفیت ۶۷ مگاولت آمپر، مورد بهره برداری قرار گرفته و از بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه برق ۲۰ کیلوولت جدید نیز رونمایی شد.

"ناظریان" با اشاره به این که همزمان با تعویض و نوسازی بیش از ۱۶۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و بیش از ۱۱۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، ۷۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف جدید نیز در تهران در این ایام احداث شده است خاطرنشان کرد: پس از موفقیت در تجهیز و اتوماسیون یک هزار و ۲۰۰ پست برق پایتخت، طی دهه فجر امسال شاهد بهره برداری از تجهیزات اتوماسیون در ۸۵ دستگاه پست زمینی، و هوشمندسازی و کنترل پذیری ۲۰ هزار انشعاب برق اولویت دار در شهر تهران نیز هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: با نصب ۱۲ دستگاه پست توزیع و بهسازی ۱۰ کیلومتر از شبکه برق روستاهای مجاور پایتخت، طی فجر امسال؛ شبکه برق هشت روستای تحت پوشش این شرکت، تقویت و نوسازی شده و همچنین با اقدامات جهادی انجام شده با هدف مشارکت در تأمین آب شرب مورد نیاز هموطنان تهرانی، در دهه فجر امسال طرح تجهیز انشعابات آب شرب پایتخت نیز توسط این شرکت به پایان رسید.