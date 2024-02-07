حمید کریمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال ۱۱۴ پرونده حقوقی مددجویان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در همین مدت ۷۵۶ نفر آموزش حقوقی دیده و یا در کلاسهای برگزار شده با همین محوریت در شهرهای مختلف حاضر شدند.
مدیر امور حقوقی کمیته امداد استان اردبیل گفت: ۶۸ پرونده حقوقی مددجویان به کانون وکلا ارجاع شده تا بلافاصله با تعیین وکیل تسخیری، پیگیری پرونده تا مرحله اجرای حکم به صورت رایگان انجام شود.
کریمی افزود: در همه شهرستانها میز خدمت حقوقی دایر شده و به صورت هفتگی یک وکیل پایه یک دادگستری مستقر و ارائه خدمات میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مددجویانی که مشکل حقوقی دارند با حضور در میز خدمت حقوقی کمیته امداد مشکلات خود را مطرح و امکان رسیدگی به آنها فراهم میآید.
کریمی اضافه کرد: در ۱۷ شهر استان که کمیته امداد مستقر است ۳۷۰ نفر به وسیله وکلای حقوقی از خدمات حقوقی رایگان بهرهمند شدهاند.
وی دیگر حمایتها از مددجویان را یادآور شد و بیان کرد: ۸۲ میلیون تومان هزینه کارشناسی ایاب و ذهاب و ثبتی مددجویان با محوریت کمیته امداد پرداخت شده تا مساعدتهای لازم برای این خانوادهها انجام شود.
رییس امور حقوقی، املاک و امور نمایندگان استان اردبیل در مورد آزادی زندانیان جرایم مالی و غیرعمد نیز ادامه داد: امسال ۳۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه به خانوادههای دارای سرپرست زندانی پرداخت شده تا در کنار حل مشکلات خانوادگی و همراهی ستاد دیه، امکان آزادی این زندانیان فراهم آید.
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