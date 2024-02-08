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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۵

عصر روز ۱۸ بهمن؛

«بلال خوان» پیشکسوت ایل بختیاری دار فانی را وداع گفت

«بلال خوان» پیشکسوت ایل بختیاری دار فانی را وداع گفت

یکی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی منطقه بازفت از توابع استان چهارمحال و بختیاری که از او به عنوان یکی از آخرین بلال خوان های این منطقه یاد می شد، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قاسمعلی وند معروف به «مدال موری» از بلال خوان‌های پیشکسوت منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاری درگذشت.

در دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۶۰ «مدال موری» به همراه مرحوم سوزوار گندایی و سلبناز موسوی یک تیم سه نفره بودند که آخرین تیم بلال خوانان دوره گرد را تشکیل می‌دادند و اکنون با مرگ «مدال موری» آخرین نسل بلال خوانان نیز دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند پیشکسوت به دلیل عشایری بودن و چوپانی در دسترس نبود و هیچ وقت هم در هیچ جشنواره‌ای شرکت نکرد اما در مجموعه منتشر شده موسیقی بختیاری مؤسسه ماهور که به همت پیمان بزرگ نیا پیش روی مخاطبان قرار گرفت، نمونه اجرای بلال خوانی او را می‌توان شنید.

«مدال موری» هر چند در هیچ جشنواره شرکت نداشت اما در میان ایل بختیاری به ویژه منطقه بازفت و مسجد سلیمان، کوهرنگ، فارسان و ایذه بسیار مشهور بود.

«بلال خوانی» یکی از ژانرهای مهم موسیقی آوازی در میان ایل بختیاری محسوب می‌شود.

«بلال خوانی» در اصل آوازی تغزلی است که به شرح احوال عشقاق می‌پردازد؛ موسیقی که از قدمت دیرینه ای برخوردار است. در اصل بلال آواز پایه‌ای و اصلی ترین آواز در ایل بختیاری محسوب می‌شود. این در حالی است که عشایر ایل بختیاری نیز به خواننده «خونده گر» می‌گویند.

این آواز مهم و پرکاربرد در گذشته یا به صورت گلو به گلو یا همراهی نین لوی (نی لبی هفت بند) اجرا می‌شد.

بلال خوان‌ها خنیاگرانی بودند که به صورت دوره گرد بین تیره‌ها و سیاه چادر عشایر می‌چرخیدند و در جشن‌ها و مهمانی‌ها شرکت می‌کردند. آنها نام عاشق را در ترجیح اشعار به‌کار می‌بردند و نوید بخش امید و زندگی بودند.

واژه «بلال» هم دربرگیرنده معانی مختلفی از جمله دلسوخته یا دل برشته و کباب شده و مجنون است. ضمن اینکه که چوبی به نام بلال هم هست که در منطقه قشلاق خوزستان یافت می‌شود.

کد مطلب 6018297
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • ایرج IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      22 3
      پاسخ
      نامش جاودان و یادش ماندگار باد.
    • ژیلا IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      22 2
      پاسخ
      الهم صل علی محمد وآل محمد .خدا بیامزش روحش شاد🙏
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      16 3
      پاسخ
      روحش شادوقرین رحمت الهی انشاءالله ودردش بجان ظالمین،،
    • AE ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      12 2
      پاسخ
      نوربر‌روح‌روانش
    • غلامرضا IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      15 4
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه خدا بیامرزش
    • لهراسب IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      12 3
      پاسخ
      روحش شاد
    • RO ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      11 4
      پاسخ
      روحش شاد
    • آزاد IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      11 1
      پاسخ
      روحشان شاد....
    • محمدعلی IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      15 2
      پاسخ
      روحش شاد دلیرمردان ایلمان همه همچنین هستن
    • Ali sepehri IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      4 2
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • محمد‌حسن IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      3 2
      پاسخ
      روحش‌شاد‌یادش‌گرامی
    • امیریل IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      4 2
      پاسخ
      روحش شاد هنرمند ایل غیور
    • Milad IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      3 3
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی🖤
    • سردار IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      3 7
      پاسخ
      بلال مختص طایفه محترم و بزرگ موری از ایل بختیاری هست.شناسنامه اصلی این سبک از طایفه بزرگ موری می‌باشد.سوخته رو‌،جلی بهمنی.عبده قلی شهبازی ،حسین قاسمعلی وند و بهمنی و....از بزرگان می‌باشند.خداوند روح‌ رفتگان رو شاد و بازماندگان را سلامت بدار.
      • آسمان IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
        2 1
        بلال مختص طایفه موری نیست بلکه این طایفه در آن دستی دارد.
      • AE ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
        3 0
        روحش شادخدارمتش کند
      • بنیامین موری IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
        1 0
        با افتخار موری ام
    • سعید IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدا روحش راشادکند
    • محمد IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوب بود یکی از بلال ها را به خبر پیوست می کردین
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • عباس IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد یادونامش جاویدان واقعا جای تأسف است برای همچنین کسانی وجادارد یادی کنیم از حسن بهمنی غنجل .سبزوار و...روح همه رفتگان بلال شاد
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • بختیاری IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      روحشون شادوقرین رحمت الهی وبرای بازماندگان سلامتی ازدرگاه یزدان پاک ارزومیکنم
    • محمدی IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      حیف از این هنرمند بختیاری خدا بیامرزش
    • امیدی IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد ،
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      روحشان شاد
    • حجت آ ذرباد IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی

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