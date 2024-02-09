آنا صنعت هم حریف گیتی پسند نشد/ فرش آرا از شکست گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال روز پنجشنبه با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدارها گیتی پسند قهرمان زودهنگام لیگ برتر با نتیجه ۴ بر ۳ آنا صنعت را شکست داد و گهرزمین با نتیجه پرگل ۹ بر صفر پوشاک حافظ ساری را در هم کوبید.

تیم فرش آرا هم در حالی که تا دقایق پایانی بازی با نتیجه ۳ بر یک از پالایش نفت بندرعباس عقب بود توانست با به ثمر رساندن ۲ گل، بازی را به تساوی بکشاند.

در جدول لیگ برتر فوتسال گیتی پسند با ۶۷ امتیاز صدرنشین است و مس سونگون با ۵۰، گهرزمین با ۴۵ و سن ایچ ساوه با ۳۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

* گیتی پسند ۴ - آنا صنعت پاسارگاد قم ۳

* مقاومت البرز ۲ - سفیر گفتمان ۲

* پالایش نفت بندرعباس ۳ - فرش آرا ۳

* گهرزمین ۹ - پوشاک حافظ ساری صفر

* سن ایچ یک - ایرالکو یک ‌