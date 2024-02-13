سید علی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پلتفرم کانکت و ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور گفت: این برنامه از سال ۱۳۹۵ با هدف رفع چالشهای اساسی عنوان شده توسط متخصصان ایرانی علاقه مند به همکاری با کشور از جمله عدم وجود یک مکانیزم مشخص جهت ایجاد ارتباط با مؤسسات و مراکز منتخب علمی و فناوری، عدم آشنایی با وضعیت علمی و فناوری کشور در حوزه تخصصی، فرآیند زمان‌بر تأیید مدارک و جذب در دانشگاه‌ها و مشکلات معیشتی و مسئله سربازی طراحی و اجرا شده و توانسته است پل ارتباطی میان متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور با مرکز علمی و فناوری شامل برترین شرکتهای فناور، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارکهای فناوری و شرکتهای فناور داخلی شود.

معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افزود: این پلتفرم در وهله نخست به دنبال افزایش تردد متخصصین و دانشمندان ایرانی و ارتباطات خارج از کشور با تمرکز بر روی فارغ‌التحصیلان ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا و ارائه تصویر واقعی از وضعیت کشور در حوزه‌های علمی و فناوری برای ان ها بوده و در مرحله بعد جهت ترغیب متخصصان ایرانی و همچنین تسهیل شرایط تردد آنها با کمک شبکه‌های تخصصی و استفاده از فرصت حضور متخصصان در کشور اجرا شده است.

حسینی ادامه داد: نکته مهم در فراهم کردن شرایط تردد نخبگان، افزایش میزان تعهد این افراد در هر بار حضور خود در کشور جهت مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با حوزه علم و فناوری است. هدف ایجاد وابستگی و احساس مسئولیت در نخبگان ایرانی نسبت به کشور است که باید مرحله به مرحله و با القای حس تاثیرگذار بودنشان در حوزه تخصصی خود ایجاد شود. ضمن اینکه حضور موفق هر یک از این افراد در کشور باعث می‌شود تا بعد از بازگشت به کشور محل اقامت به‌عنوان یک مبلغ، طیف وسیعی از همتایان ایرانی خود را بصورت دهان به دهان تشویق به تردد و حضور در کشور کنند.

وی به برخی از پیامدها و اثرات کلان برنامه کانکت اشاره کرد و گفت:در طول اجرای برنامه و به واسطه همکاری‌های شکل گرفته، پیامدهای ارزشمندی در فضای علمی و فناورانه در داخل کشور و همچنین ارتباطات علمی - فناورانه بین‌المللی رخ داده است که از جمله می‌توان به مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر دنیا (همچون MIT، استنفورد، کمبریج، هاروارد، برکلی، ایلینوی، امپریال کالج، پرینستون، میشیگان، ملی سنگاپور، EPFL سوئیس، و …) در برنامه و دستیابی به دستاوردهای ویژه نظیر انتقال دانش و فناوری، تولید محصول کاربردی، ثبت پتنت، تعریف پروژه‌های ارتباط دانشگاه و صنعت، صادرات محصولات، جذب اعتبار پژوهشی بین‌المللی، تحقیق مشترک بین‌المللی و انتشار دستاوردهای پژوهشی در مجلات معتبر بین‌المللی در طول همکاری‌های شکل‌گرفته اشاره کرد.

معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به همکاری و ارائه خدمت ۹ هزار نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور به واسطه پلتفرم کانکت گفت: در قالب این برنامه ۹ مدل همکاری اعم از فرصت مطالعاتی، استاد مدعو، تأسیس شرکت، نظام وظیفه تخصصی و ۲ حمایت دیگر با همکاری بنیاد ملی نخبگان یعنی جذب و استخدام به عنوان هیأت علمی و دیگری تسهیلات وام مسکن تعریف شده است.

حسینی در ادامه اعلام کرد که از این ۹ هزار نفر، ۳ هزار و ۷۰۰ نفر در کشور ماندگار شدند. افرادی که به واسطه برنامه کانکت در ایران پروژه‌ای برای ان ها تعریف شد، به ترتیب عمدتاً از کشورهای آمریکا، کانادا و بعد اروپا (آلمان، سوئیس، سوئد و نروژ) بوده‌اند.