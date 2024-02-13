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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

فرمانده انتظامی دشت آزادگان:

عاملان کلاهبرداری در دشت آزادگان دستگیر شدند

عاملان کلاهبرداری در دشت آزادگان دستگیر شدند

دشت آزادگان - فرمانده انتظامی دشت آزادگان گفت: افرادی که با وعده ثبت ازدواج و دریافت وام از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مراونه بیان کرد: پس از وصول ۱۰ فقره شکایت با موضوع سوءاستفاده از مدارک جعلی و ثبت ازدواج و دریافت وام‌های کلان از بانک در دشت آزادگان، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس دریافت اظهارات شاکیان پرونده، مشخص شده افرادی به هویت معلوم از سردفتران ثبت واقعه ازدواج با استفاده از مدارک جعلی با وعده دریافت وام‌های کلان از بانک‌های سطح شهرستان ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردند، این افراد پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان تاکید کرد: متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6023109

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