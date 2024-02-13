به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله دهقانی فیروز آبادی امروز در حاشیه اولین رویداد نمادیران (دانش بنیان های حوزه غذا و کشاورزی ) در جمع خبرنگاران با تاکید بر سیاست توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی دانش بنیان در معاونت علمی گفت: در این راستا یکی از برنامه‌هایی که اجرا می‌شود، سلسله برنامه های نمادایران یا نمایشگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان ایران است.

معاون علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور افزود: این دوره از نمایشگاه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان حوزه غذا و کشاورزی بود و میزبان بیش از ۴۰ شرکت برتر این حوزه بودیم.

دهقانی با اشاره به اینکه این تعداد شرکت از میان ۵۴۰ شرکت انتخاب شده اند، گفت: هدف از این برنامه آن بوده است که با حضور وزیر جهاد کشاورزی توان این شرکت ها معرفی شود و مسائل و مشکلات شرکت ها از نظر توان مالی، مجوزهای عملیات و اجرا و غیره مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در رویداد امروز علاوه بر آشنایی با این دستاوردها و رونمایی از برخی محصولات دانش‌بنیان، کارگروه مشترکی با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی تشکیل خواهد شد که با تشکیل این کارگروه به صورت ماهانه و به طور ویژه موضوع اخذ مجوزها برای شرکت‌های دانش بنیان پیگیری شود؛ چرا که بعضا این شرکت ها زمان زیادی برای دریافت این مجوزها صرف کردند و با راه اندازی این کارگروه مشترک می توان موانع را مرتفع کرد. در صورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اولین جلسه این کارگروه تا پایان سال برگزار خواهد شد.

معاون علمی رییس جمهور بیان کرد: همچنین طی صحبت هایی که با شرکت های دانش بنیان داشتیم، متوجه شدیم که اکثر درخواست های آنها صرفا حمایتی نیست بلکه از نوع سیاستی است. آنها درخواست داشتند که سیاستی اجرا شود که برای کشور موثر باشد و در این زمینه حداقل ۷ پیشنهاد سیاستی خوب توسط شرکت ها مطرح شد که این پیشنهادها از سوی معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی پیگیری خواهد شد.

وی درباره جزییات این سیاست ها نیز توضیح داد و گفت: این سیاست ها مربوط به موضوعات خرید از تامین کننده داخلی به جای واردات، انتقال خط تولید بذر و دانش فنی است.