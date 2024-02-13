به گزارش خبرنگار مهر، مهران زینلیان ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های اردستان، اظهار داشت: به برکت ایام دهه فجر و تلاش‌های مسؤولان شهرستان، بالغ بر یکصد پروژه در حوزه‌های مختلف گردشگری، ورزشی، زیرساختی، شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در اردستان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: امید است با افتتاح پروژه‌های دیگر، مردم این شهرستان بتوانند از دیگر خدمات نیز استفاده کنند، در سطح استان اصفهان نیز بیش از ۷۶۸ پروژه در حوزه‌های مختلف با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد که برخی از پروژه‌ها بین شهرستانی بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه در سطح استان اصفهان در دست اجراست، گفت: امید است در آینده‌ای نزدیک و مناسبت‌های پیش‌رو پروژه‌های باقی مانده نیز تکمیل شده و به مدار خدمت‌رسانی به مردم اضافه شود.

زینلیان خاطرنشان کرد: یکی از مطالبه‌های مردم منطقه اردستان، مرکز خدمات جامع سلامت روستای نیسیان بود که با تلاش مسؤولان مربوطه به بهره‌برداری رسید؛ همچنین برای استقرار پزشک دائم و تجهیزات برحسب نیاز نیز پیگیری‌هایی انجام شده است.