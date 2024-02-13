به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فرجی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: با عبور امواج تراز میانی جو از امروز سه شنبه تا بعدازظهر پنج شنبه شاهد افزایش دما و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات خواهیم بود.

فرجی درباره افزایش دمای هوا، کاهش نسبی رطوبت و آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی استان هشدار داد و افزود: شهروندان و مسافران از روشن کردن آتش در کنار مزارع و جنگل‌ها جداَ خودداری کنند و یا قبل از ترک محل از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل نمایند.

وی گفت: با توجه به احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع مناطق بالادست استان، هم استانی‌ها به ویژه دهیاران و روستاییان ساکن در حاشیه جنگل، در صورت مشاهده هر گونه دود و موارد مشکوک به آتش سوزی، بلافاصله موارد را به نزدیک ترین مراکز امدادی و خدماتی اطلاع دهند.

فرجی ضمن هشدار درباره افزایش دما و وزش باد گرم در روزهای آینده از احتمال سقوط بهمن و ریزش سنگ‌های روان از کوه در محورهای استان خبرداد و گفت: رانندگان از توقف در جاده‌های کوهستانی استان بخصوص کندوان و هراز پرهیز کنند چرا که احتمال ریزش سنگ و رانش کوه در این جاده وجود دارد.

منابع طبیعی مازندران هم از مردم خواست از روشن کردن آتش در دامنه و حاشیه جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند و در صورت مشاهده آتش سوزی با سامانه ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس بگیرند.