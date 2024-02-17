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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

تظاهرات گسترده در پاکستان در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی

تظاهرات گسترده در پاکستان در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی

چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان تظاهرات گسترده در این کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ویون، هزاران نفر از حامیان حزب اتحاد بزرگ دموکراتیک به دلیل تقلب ادعایی در انتخابات پارلمان پاکستان در استان «سند» به خیابان‌ها آمده‌اند.

بر اساس این گزارش، در شهر «جامشورو» رهبران و حامیان حزب اتحاد بزرگ دموکراتیک تحصن کردند و راه بین حیدرآباد-جامشورو را مسدود کردند و بررسی عادلانه نتایج انتخابات را خواستار شدند.

تظاهرات در سند یک روز پس از آن انجام می‌شود که رهبران و حامیان احزاب مختلف سیاسی در کویته تمام بزگراه‌های اصلی منتهی به استان بلوچستان را مسدود کردند.

تظاهرات کنندگان پاکستانی معتقدند که برای شکست نامزدهای مستقل مورد حمایت عمران خان، تقلب صورت گرفته است.

گفتنی است که ۱۹ حزب سیاسی مذهبی پاکستان با توافق بر یک دستور کار برای همکاری، تشکل جدیدی تحت عنوان «اتحاد بزرک دموکراتیک» تشکیل داده‌آند.

کد مطلب 6026606

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