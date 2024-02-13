قابلیت ورزش مازندران اندازه یک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی سه شنبه شب در مراسم اهدای هدایای مقام معظم رهبری به مدال آوران آسیایی و پاراآسیایی هانگژو، اظهار کرد: این هنر ورزشکاران ماست که به دنیا نشان دادند که می‌توانند هم قهرمان ارزشی باشند هم ورزشی!

نماینده ولی فقیه ادامه داد: مازندران در حوزه ورزش خودش یک کشور است و از قهرمانان زیادی بهره می‌برد.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به اینکه یکی از بهترین مصارف ثلث شرعی همین ورزش است، خاطرنشان کرد: از اینکه نسل جوان و نوجوان ما به مسئله ورزش توجه می‌کند و این همه استعداد وجود دارد بسیار ممنونم. از اینکه بعد از انقلاب این همه پیشرفت در حوزه ورزش ایجاد شد از همه سپاسگزارم.

آیت الله محمد باقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران در این مراسم ضمن قدردانی از مدال‌آوران، ورزش را نوعی عبادت توصیف کرد و گفت: نسل جوان و نوجوان مازندران استعداد بالایی در ورزش قهرمانی دارد و معتقدم این استان همانند کشاورزی در ورزش قهرمانی هم آبروی کشور است.

وی با بیان اینکه وزیران ورزش و جهاد کشاورزی باید از استان مازندران باشند، چراکه این خطه قطب فعالیت‌های این دو بخش در سطح ملی محسوب می‌شود، افزود: از مجموعه شهدای استان یکهزار و ۲۵۰ شهید ورزشکار هستند و این در آمیختگی ورزش و ارزش فرصتی استثنایی برای ترویج فرهنگ ایران اسلامی است.