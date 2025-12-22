ورزش مازندران نیازمند توجه ملی و مقابله با فساد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه دوشنبه در دیدار با وزیر ورزش و جوانان بر ضرورت بهرهمندی مازندران از ظرفیتهای ورزشی خود و مقابله با بیعدالتی و آسیبها در حوزه ورزش تأکید کرد و خواستار تحول جدی در پروژهها و ورزش عمومی استان شد.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به استعدادهای بالقوه ورزشکاران این استان، گفت: مدالآوری مازندرانیها در رقابتهای ملی و بینالمللی میتواند با چند استان دیگر برابری کند، اما متأسفانه تاکنون ظهور و بروز این ظرفیتها محدود بوده است.
وی بر لزوم توجه ملی و استفاده از بودجههای کلان در کنار مدیریت محلی برای تکمیل پروژههای ورزشی تاکید کرد و افزود: داشتن پروژهای که ۲۹ سال نیمهتمام مانده و ساختمان آن در حال فرسودگی است، شایسته مردم مازندران نیست.
آیتالله محمدی لائینی همچنین خواستار پاکسازی فضای ورزش از فساد، بیعدالتی و آسیبهای اجتماعی شد تا ورزشکاران دچار مشکل نشوند و تصریح کرد: ورزش باید با سلامت، نشاط و ارزشهای اخلاقی همراه باشد و نقش مهمی در پر کردن اوقات فراغت و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ورزش عمومی اشاره و تأکید کرد که اجرای برخی برنامهها نباید موجب دلآزردگی خانوادهها و جامعه شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد که در سفرهای آینده وزیر ورزش، شاهد تحولات ملموس در این حوزه باشیم.
نظر شما