به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان صبح پنج شنبه در اجتماع بزرگ رأی اولی‌ها که در سالن پردیس سینمایی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: جوانان، موتور محرکه جامعه و نقش مهمی در تصمیم سازی و تصمیم‌ گیری برای آینده شهرستان برعهده دارند

رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان سقز افزود: مدرسه آئینه تمام نمای جامعه است و دانش آموزان بایستی با احساس مسئولیت مضاعف مسائل را پیگیری و برای آینده میهن تلاش کنند.

توان با اشاره به راهبردهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برای مجریان انتخابات عنوان کرد: یکی از این راهبردها، مشارکت قوی است و امیدواریم که رأی اولی‌ها با مشارکت در انتخابات زمینه مجلس قوی برای پیگیری مطالبات به حق مردم را فراهم آورند.

وی بیان کرد: شرکت در انتخابات به مثابه نقش آفرینی در سرنوشت خود و کشور و توجه به اقتدار، استقلال و پیشرفت کشور است.

فرماندار سقز بیان کرد: نا امید شدن دشمن و تضمین منافع ملی کشور از دیگر دستاوردهای شرکت در انتخابات است.

انتخابات، مظهر قدرت ملی است

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات هم با بیان اینکه انتخابات به فرمایش رهبر معظم انقلاب، مهمترین مساله کشور است، عنوان نمود: انتخابات، مظهر قدرت ملی است.

محمد وارعی، انتخابات را از مظاهر قدرت ملی، دموکراسی و مردم سالاری دینی برشمرد.

وی با اشاره به نقش گروه‌های مختلف در آینده کشور، نقش رأی اولی‌ها را بسیار با اهمیت برشمرد و به تشریح معیارهای نماینده اصلح، نحوه تعیین هیأت اجرایی و مدارک لازم برای مشارکت در انتخابات پرداخت.