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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۴

شکایت پرسپولیس از تیم داوری دیدار با آلومینیوم

شکایت پرسپولیس از تیم داوری دیدار با آلومینیوم

باشگاه پرسپولیس اعتراض و شکایت خود را از تیم داوری دیدار با آلومینیوم اراک به فدراسیون فوتبال ارسال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان ایران در حالی به مصاف آلومینیوم اراک رفتند که بر خلاف جریان بازی گل خوردند و سه امتیاز در اراک ماند.

با این حال، تصمیم اشتباه داور وسط یعنی بیژن حیدری در صحنه خطای هند مدافع حریف آن هم در زمانی که بازی بدون گل دنبال می‌شد همه چیز را تغییر داد.

تمام کارشناسان داوری نیز روی این صحنه متفق‌القول اعلام کردند که پنالتی پرسپولیس گم شده و به راحتی ۳ امتیاز از سرخ‌پوشان گرفته شد.

همین دیروز بود که جدول سود و زیان تیم‌ها از داوری در نیم‌فصل نخست منتشر و مشخص شد پرسپولیس در بحث زیان از اشتباهات داوری در صدر جدول است! اکنون نیز با شروع مجدد لیگ اشتباه واضح داور در شرایطی که دید مناسبی هم داشت، روند بازی را عوض کرد و باز هم پرسپولیس متضرر شد.

فدراسیون فوتبال و کمیته داوران بگویند آیا اشتباهات مسلم داوری فقط مختص پرسپولیس است؟

باشگاه پرسپولیس شکایت خود را رسماً به فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.

کد مطلب 6025556
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • بهنام طارمی US ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      خجالت بکشید بابا اخراج کنعانی پنالتی کنعانی خجالت بکشید بابا
    • نگین IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      این چه تیتری هست داوری برای پرسپولیس خیلی خوب سوت زد . بازی بچه گانه نیمه اول پرسپولیس با کمند آفسایدگیری که برای آلومینیوم گذاشته بودن توهین به داور و تمام فوتبال دوستان بود. پرسپولیس فوتبال بازی نمی کرد و توقع بی جا از داور داشت.
    • لنگ حقیر IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      عجب چیزی گفتی ،اشتباهات داوری ،اونم به ضرر پیروزی ،خندیدیم ، بعد هم فرمودید که ۳امتیاز رو از پیروزی گرفتند، احیانا گل آلومینیوم رو حساب نمیکنی که ،واقعا لنگیا کم توقع وکم رو هستن

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