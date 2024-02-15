شکایت پرسپولیس از تیم داوری دیدار با آلومینیوم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان ایران در حالی به مصاف آلومینیوم اراک رفتند که بر خلاف جریان بازی گل خوردند و سه امتیاز در اراک ماند.

با این حال، تصمیم اشتباه داور وسط یعنی بیژن حیدری در صحنه خطای هند مدافع حریف آن هم در زمانی که بازی بدون گل دنبال می‌شد همه چیز را تغییر داد.

تمام کارشناسان داوری نیز روی این صحنه متفق‌القول اعلام کردند که پنالتی پرسپولیس گم شده و به راحتی ۳ امتیاز از سرخ‌پوشان گرفته شد.

همین دیروز بود که جدول سود و زیان تیم‌ها از داوری در نیم‌فصل نخست منتشر و مشخص شد پرسپولیس در بحث زیان از اشتباهات داوری در صدر جدول است! اکنون نیز با شروع مجدد لیگ اشتباه واضح داور در شرایطی که دید مناسبی هم داشت، روند بازی را عوض کرد و باز هم پرسپولیس متضرر شد.

فدراسیون فوتبال و کمیته داوران بگویند آیا اشتباهات مسلم داوری فقط مختص پرسپولیس است؟

باشگاه پرسپولیس شکایت خود را رسماً به فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.