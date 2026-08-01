به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در آیین رونمایی از بخشی از ماشین‌آلات جدید شهرداری خرم‌آباد با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، اظهار کرد: به مجموعه همکارانم در شهرداری خرم‌آباد خداقوت عرض می‌کنم و امیدوارم در سایه توجهات حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همواره موفق و سربلند باشند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان و جریان استکبار با اقدامات مختلف در منطقه و کشور به دنبال ایجاد ناامنی هستند، اما ملت ایران بااقتدار و انسجام از این شرایط عبور خواهد کرد.

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری در این ایام همچون سایر اقشار جامعه پای‌کار خدمت‌رسانی بوده است، تصریح کرد: در طول این مدت، جنگ و فشارهای موجود هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی شهرداری‌ها ایجاد نکرد و مردم شاهد بودند که نه چهره شهرها و نه فعالیت‌های مدیریت شهری متوقف نشد.

بارانی بیرانوند با اشاره به رشد فعالیت‌های عمرانی شهرداری خرم‌آباد گفت: باوجود محدودیت‌های اقتصادی، بودجه عمرانی شهرداری قریب به ۲ برابر افزایش پیدا کرده و امروز مردم آثار این تحول را در معابر، کمربندی‌ها، تقاطع‌ها، پروژه‌های بازآفرینی شهری و طرح‌های عمرانی به‌صورت ملموس مشاهده می‌کنند.

وی با تقدیر از حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر و استاندار لرستان، خاطرنشان کرد: حمایت‌های مدیریت ارشد استان باعث شده شهرداری‌ها از نگاه فرزندخواندگی خارج شوند و با اختیارات بیشتر بتوانند در مسیر توسعه و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان حرکت کنند.

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه نوسازی ناوگان شهرداری یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است، گفت: امروز علاوه بر اجرای پروژه‌های عمرانی، بازگشایی‌ها، تملک‌ها، پرداخت منظم حقوق کارکنان و کارگران، خرید تجهیزات و تقویت مراکز تولیدی، شاهد به‌روزرسانی ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌آلات شهرداری هستیم.

بارانی بیرانوند، افزود: در مرحله نخست، شش دستگاه ماشین‌آلات جدید بااعتبار ۶۸ میلیارد تومان در زمان خرید به ناوگان شهرداری خرم‌آباد اضافه شده که ارزش روز این تجهیزات حدود ۱۰۴ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، سه دستگاه هاپر نیز بااعتبار ۱۱ میلیارد تومان اورهال شده که در مجموع ۹ دستگاه ماشین‌آلات جدید و بازسازی‌شده به مجموعه شهرداری خرم‌آباد افزوده شده است.