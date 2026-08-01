قابلیت تولید عکس در گوگل ارث حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت تایمز، زیرا کاربران تصاویری را به اشتراک گذاشتند که به نظر می رسد سیاست های این شرکت را نقض می کند.

ویژگی مذکور با مدل هوش مصنوعی «نانوبنانا ۲» این شرکت فعال می شد و به کاربران امکان تولید عکس هایی واقع گرایانه بر پایه تصاویر ماهواره ای، هوایی و سه بعدی گوگل ارث را با استفاده از یک دستور متنی برای هر نقطه ای از جهان، می داد.

این ابزار به دلیل پتانسیل آن در تولید خبر جعلی با انتقادات زیادی روبرو شد زیرا به کاربران امکان تولید سناریوهای جعلی برپایه عکس های واقعی از بناهای تاریخی و مکان‌های شاخص را می دهد.

گوگل در پلتفرم ایکس نوشت: ما شاهد استفاده متخصصان اطلاعات مکانی از این ویژپی برای طیف وسیعی از مقاصد مفید بوده ایم، اما علاوه بر آن مشاهده کردیم افراد اسکرین شات هایی از تصاویر تولید شده که به نظر می رسد سیاست های ما را نقض می کنند، به اشتراک گذاشته اند.

گوگل مشخص نکرد چه نوع عکس هایی سیاست های آن را نقض می کنند و درعوض اعلام کرد تصاویر در محیط اصلی «گوگل ارث» نمایش داده نمی شدند، بلکه به عنوان محتوای تولید شده با هوش مصنوعی، نشان گذاری شدند.

هرچند شرکت های بزرگ فناوری برای یکپارچه سازی ابزارهای هوش مصنوعی در محصولاتشان هجوم آوردند اما در واکنش به نقض قوانین از سوی کاربران و انتشار اخبار جعلی مجبور شده اند این ویژگی را اصلاح، محدود یا به طور موقت غیرفعال کنند.

متا نیز درماه جولای قابلیت هوش مصنوعی Muse Image را که به کاربران امکان تولید عکس با اتکا بر محتوای حساب های عمومی اینستاگرام می داد، غیر فعال کرد زیرا با انتقادات گسترده درباره نگرانی های حریم خصوصی روبرو شد.