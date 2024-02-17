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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۸

پرسپولیس، تیم محبوب آلومینیوم در لیگ برتر و جام حذفی

پرسپولیس، تیم محبوب آلومینیوم در لیگ برتر و جام حذفی

تیم فوتبال آلومینیوم از زمانی که به سطح اول فوتبال ایران راه یافته آمار خیلی خوبی را برابر پرسپولیس داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم اراک که از سال ۱۳۹۹ توانست جواز حضور در سطح اول فوتبال ایران را به دست آورد، تاکنون در رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی آمار خوبی را در مقابل پرسپولیس به ثبت رسانده است.

آلومینیوم به جز فصل گذشته در مابقی سال‌های حضورش در لیگ برتر حداقل یک بار پرسپولیس را شکست داده است. اولین پیروزی این تیم به تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ برمی‌گردد که آلومینیوم توانست در ورزشگاه خانگی خود پرسپولیس را دو بر یک مغلوب کند و آخرین پیروزی آنها هم به دیدار روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن مربوط می‌شود که شاگردان سید مجتبی حسینی توانستند باز در اراک پرسپولیس را با تک گل امیر نوری شکست دهند.

این دو تیم یک بار هم در رقابت‌های جام حذفی به مصاف هم رفتند که آن بازی هم با برتری ۳ بر دو آلومینیوم خاتمه یافت و پرسپولیس از زمان حضور آلومینیوم در سطح اول فوتبال ایران، ۴ بار در لیگ و جام حذفی مغلوب این تیم شده و از هیچ تیمی در تمام رقابت‌ها بیشتر از این شکست نخورده است.

کد مطلب 6026295
بهنام روان پاک

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