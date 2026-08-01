سلیمی: بیش از ۱۰۵ هزار تردد در مرز خسروی طی روز گذشته ثبت شد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز موج بازگشت زائران اربعین از مرز رسمی خسروی خبر داد و اظهار کرد: همزمان با مدیریت سفر زائران و بازگشت تدریجی آنان به کشور، روند ورود از این گذرگاه مرزی افزایش یافته و آمارها نشان‌دهنده آغاز موج ورود به ایران است.

وی با اشاره به آمار ثبت شده طی ۲۴ ساعت گذشته، افزود: در این مدت ۶۱ هزار و ۴۱۳ نفر از طریق مرز خسروی وارد کشور شده‌اند و ۴۴ هزار و ۵۱۱ نفر نیز از این مرز خارج شده‌اند که مجموع تردد ثبت شده در شبانه‌روز گذشته به ۱۰۵ هزار و ۹۲۴ نفر رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: افزایش تعداد ورودها نسبت به خروج‌ها بیانگر آغاز موج بازگشت زائران اربعین به کشور است و دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، انتظامی و اجرایی با آمادگی کامل در مرز خسروی مستقر هستند تا خدمات لازم را به زائران ارائه دهند.

سلیمی با اشاره به آمار تجمیعی تردد از ابتدای اجرای طرح اربعین، تصریح کرد: از آغاز این طرح تاکنون ۱۶۸ هزار و ۸۱۷ نفر از مرز خسروی وارد کشور شده‌اند و ۴۷۵ هزار و ۱۵۳ نفر نیز از این مرز خارج شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مجموع تردد ثبت شده از ابتدای اجرای طرح اربعین در مرز خسروی به ۶۶۱ هزار و ۹۷۰ نفر رسیده است که نشان‌دهنده حجم بالای تردد زائران از این گذرگاه رسمی در ایام اربعین است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی در مرز خسروی، گفت: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران، تمامی ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در حوزه حمل‌ونقل، مدیریت ترافیک و پشتیبانی زائران به کار گرفته شده تا بازگشت زائران با آرامش، ایمنی و روانی کامل انجام شود.