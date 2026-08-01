به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، همایون مرادنژادی رئیس دانشگاه ایلام، گفت: همزمان با اربعین ۱۴۰۵، دانشگاه ایلام با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، در زمینههای فرهنگی، پذیرایی، اسکان، جابجایی و پارکینگ، اقدامات مناسبی، جهت خدماترسانی به زائرین اربعین حسینی، انجام میدهد.
وی با بیان اینکه مرز مهران، امنترین، نزدیکترین و باصرفه ترین، نقطه مرزی، جهت تردد زائرین اربعین حسینی است، اظهار داشت: به جهت ایفای رسالت اجتماعی و تأثیرگذاری بر جامعه، دانشگاه ایلام با برنامهریزی درست و استفاده از ظرفیتهای مختلف، با برگزاری جلسات استانی ستاد اربعین، شورای فرهنگی دانشگاه و نشست خادمان موکب شهدای هستهای، به خوبی توانسته است، در صف اول خدماترسانی به زائرین اربعین حسینی ایفای نقش کند.
رئیس دانشگاه ایلام با اشاره به فعالیت داوطلبانه و شبانهروزی ۱۴۵ تن از اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، در موکب شهدای هستهای دانشگاه ایلام و وزارت علوم در پایانه مرزی مهران، گفت: با توجه به استقبال خوب اساتید، کارکنان و دانشجویان جهت خادمی، خادمان موکب شهدای هستهای در چهار شیفت کاری تقسیم شده و روزانه ۲۶۰۰ پرس غذای گرم و فست فود (صبحانه، نهار و شام) و بیش از ۹۰۰۰ نوشیدنی (آب، شربت و چای)، هندوانه، در پایانه مرزی مهران، بین زائرین اربعین حسینی توزیع میگردد.
مرادنژادی در خصوص، اسکان زائرین، بیان کرد: دو خوابگاه دانشجویی و مجتمع رفاهی در شهر ایلام و زائرسرای دانشگاه در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی شهر مهران، برای اسکان موقت زائرین، بصورت شبانهروزی، پذیرای اسکان زائرین و بویژه زائرین دانشگاهی از دانشگاههای سراسر کشور است.
وی افزود: پارکینگ های سایت اصلی دانشگاه ایلام واقع در بانگنجاب و پارکینگ مزرعه آموزشی و تحقیقاتی شهر مهران محل مناسبی برای پارک خودروهای زائرین به ویژه دانشگاهیان کشور بوده و تاکنون بیش از ۵۵۰ خودرو در این مکانها، پارک شدهاند.
رئیس دانشگاه ایلام در خصوص خدمات فرهنگی موکب شهدای هستهای، گفت: شبیهسازی بیت رهبری شهید در موکب و روایت تصویری اتفاقات روز با هدف فرهنگ جهاد تبیین، برگزاری نمازهای جماعت یومیه و سخنرانیهای کوتاه سه دقیقهای توسط ائمه جماعات در موکب و زائرسرا، تولید و انتشار محتوای رسانهای، توزیع عکس امامین انقلاب و شهدا با هدف زیارت نیابتی، پخش مداحی و اذان در موکب، مراسم زیارت عاشورا، حضور قرارگاه رسانهای استان در موکب، از جمله این برنامه هاست، که ضمن تقویت فضای معنوی، زائران را برای حضور در مسیر اربعین آمادهتر میسازد.
مرادنژادی، خاطرنشان کرد: موکب شهدای هستهای از دوم الی سیزده مرداد ۱۴۰۵ در شهر مهران و پایانه مرزی فعالیت خواهد داشت.
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