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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

سرلشکر عبداللهی: هر کشوری سپر آمریکا شود، در آتش جنگ خواهد سوخت

سرلشکر عبداللهی: هر کشوری سپر آمریکا شود، در آتش جنگ خواهد سوخت

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: کشورهای مسلمان بایستی با دوراندیشی، جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدیدنظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی هشدار داد: هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.

متن کامل پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) به شرح زیر شرح است:

«آمریکا با شتابی فزاینده، مسیر آتش‌افروزی فراگیر در جنگ منطقه‌ای را دنبال می‌کند. این رویکرد، برآیند یک راهبرد خطرناک با هدف توسعه و سلطه نامشروع در کل منطقه است.

آمریکای جنایتکار در جنگ اخیر علیه ایران اسلامی ثابت نمود که در مسیر دستیابی به مقاصد و اهداف شیطانی خود، از هیچ‌گونه شرارت و ویرانگری علیه منافع و منابع مسلمانان پرهیز نمی‌کند.

کشورهای مسلمان منطقه باید بدانند که آمریکا با بهره‌گیری از سرمایه، ثروت، زیرساخت‌های حیاتی و منابع راهبردی آنان، به عنوان سپر دفاعی ارتش فرسوده خود و همزمان تقویت ماشین جنگی و امنیت رژیم کودک‌کش و تروریست صهیونیستی بهره می‌برد.

جمهوری اسلامی ایران و فرزندان شجاع و قهرمان ملت در نیروهای مسلح و جبهه مقاومت ثابت کرده‌اند که موازنه قدرت در منطقه دیگر از مختصات پیشین پیروی نمی‌کند و ناتوانی آمریکا در تحقق راهبردهای تجاوزکارانه و نامشروع علیه ایران اسلامی، باعث گردیده است که ارتش مضمحل آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از پشت خاکریزهای کشورهای مسلمان، اقدام به جنگ، خون‌ریزی و شرارت نمایند و هزینه جنگ را بر دولت‌های منطقه تحمیل کنند.

به صراحت اعلام می‌گردد؛ کشورهای مسلمان بایستی با دوراندیشی، جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدیدنظر نمایند؛ که در غیر این صورت، هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.»

کد مطلب 6905035
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • JP ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 8
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      خوب بود که اصلا جنگی نبود ،ولی متاسفانه درگیری هست ،ما از خدا می خواهیم که همه چیز به خوبی تمام بشه
    • JP ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 2
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      این احتمال هست که هیچوقت اسرائیل امنیت نداشته باشه ،واین ربطی به چیزی هم نداره ،اگر هیچ کس روی کره زمین هم نباشه،بازم اسرائیل امنیت نداره ،چون هم در داخل دچار مشکل هست وهم در خارج ،اهدافش باعث میشه که هم در داخل اسرائیل مشکل به وجود بیاد وهم در بیرون ،بنابراین این کارها تاثیری نداره

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