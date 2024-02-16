سلیم خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به آمار ۱۰ ماهه تصادفات جاده‌ای اشاره و اظهار کرد: در این مدت ۴۹۷ کرمانشاهی ناشی از تصادفات جاده‌ای در استان کرمانشاه فوت کردند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته که ۴۸۵ نفر بوده روند کاهشی طی کرده است.

وی افزود: از مجموعه فوتی‌های ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۱۴ نفر مربوط به تصادفات درون شهری، ۳۰۹ نفر برون شهری و ۷۴ نفر نیز مربوط به حوادث غیر ترافیکی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱ نیز از مجموع ۴۸۵ فوتی تعداد ۹۵ نفر درون شهری، ۳۱۶ نفر برون شهری و ۷۴ نفر در اثر حوادث غیر ترافیکی بوده جان خود را از دست دادند.

خانی همچنین به تعداد مجروحین در ۱۰ ماهه سال جاری نیز تاکید و عنوان کرد: ۹ هزار و ۵۹۸ نفر شامل سه هزار ۷۳ زن و شش هزار ۵۲۵ مرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹ هزار و ۳۳۰ نفر بوده است افزایشی بوده است.

وی در پایان با بیان اینکه بیشتر قربانیان تصادفات استان از ناحیه سر و گردن آسیب دیده‌اند، گفت: این امر نشان می‌دهد که اگر استفاده از کمربند ایمنی جدی گرفته شود، تا حد زیادی می‌توان از صدمه یا فوت افراد در تصادفات پیشگیری کرد.