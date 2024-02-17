افزایش نرخ تورم در بخش خدمات در فصل پاییز چقدر بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل پاییز ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ۹۵۷.۲ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٨.٩ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٤.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٧.٩ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٨, ٩ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٦درصد)، ٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٨.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٣٥.٩ درصد مربوط به گروه «آموزش» و کم‌ترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۴.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٧.٠ درصد)، ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٤.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٨٦.٧ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.٨ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۷.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٨.٨ درصد)، ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٧.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ٩٨.٥ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کم‌ترین تورم سالانه با ١٦.٦ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.