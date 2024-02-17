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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۸

افزایش نرخ تورم در بخش خدمات در فصل پاییز چقدر بود؟

افزایش نرخ تورم در بخش خدمات در فصل پاییز چقدر بود؟

در فصل پاییز بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۶.۷ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.٨ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل پاییز ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ۹۵۷.۲ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٨.٩ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٤.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٧.٩ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٨, ٩ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٦درصد)، ٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٨.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٣٥.٩ درصد مربوط به گروه «آموزش» و کم‌ترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۴.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٧.٠ درصد)، ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٤.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٨٦.٧ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.٨ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۷.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٨.٨ درصد)، ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٧.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ٩٨.٥ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کم‌ترین تورم سالانه با ١٦.٦ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

کد مطلب 6026302

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    نظرات

    • علی AM ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      برای مهار تورم نیاز است تا نرخ بهره بانکی به صورت واقعی تنظیم شود، کسری بودجه و ناترازی بانکی رفع شود، شاخص فضای کسب و کار بهبود یابد تا باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی شود، موانع تجاری رفع شود تا صادرات رونق گیرد که به رشد تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات منجر شود و...
    • علی AM ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      نیاز است تا با کشورهای آفریقایی روابط تجاری داشته باشیم تا مواد اولیه تولید را بدون واسطه با نرخ ارزان تری وارد کشور کنیم و اینگونه به کاهش قیمت تمام شده محصولات کمک کنیم، لزوم کاهش تورم تولید کننده ضروری است، ارزش پول ملی نیز باید به صورت حقیقی با کمک نرخ بهره حفظ شود تا به مهار تورم کمک کند

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